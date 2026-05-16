Sinan Akçıl'dan 1 Haziran sürprizi: "Türkler Geliyor" eleştirilerine noktayı koydu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Türkler Geliyor" marşıyla büyük ses getiren Sinan Akçıl, gelen eleştirilere yanıt verdi. Reynmen'in marşlarla ilgili çıkışına değinen Akçıl, Dünya Kupası yolundaki hazırlık maçı için aldığı sürpriz teklifi de ilk kez paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'mızın tam 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası bileti alması tüm ülkede büyük bir coşku yaratırken, müzik dünyasını da harekete geçirdi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, ay-yıldızlı ekibimiz için hazırladığı ve günlerdir merakla beklenen "Türkler Geliyor" marşını dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşturdu.

Daha önce sosyal medya hesabından nakaratını paylaşarak büyük merak uyandıran Akçıl'ın yeni eseri, yayınlanır yayınlanmaz kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak gündemin zirvesine oturdu.

SAAT SEÇİMİNDE "CUMHURİYET" DETAYI: "BU ARTIK TÜRKİYE'NİN ŞARKISI"

Sinan Akçıl, marşın yayın saati için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına anlamlı bir atıfta bulunarak 14 Mayıs saat 19.23'ü seçti.

Yaşadığı büyük heyecanı dile getiren ünlü müzisyen, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu normal bir sözle, pop şarkısı da yapabilirsin ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı. İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı tribünden de destekleyeceğim."

REYNMEN'İN "AYRIŞTIRICI" ÇIKIŞINA YANIT

Marşın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya ikiye bölünürken, fenomen Reynmen'in (Yusuf Aktaş) "Yapılan marşlar ayrıştırıcı oluyor" yönündeki eleştirisi tartışma yarattı.

Akçıl, Posta.com.tr'den Sinem Paksoy'a konuşarak eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Vallahi Yusuf Aktaş ne dedi bilmiyorum ama marşlar ayrıştırıcı değil bence. Ben de isterim ki güzel ülkem, güzel milletim birleşsin ve her konuda bu kadar ikiye bölünmesin. Sonuçta bu bir şarkıdır ve şarkı üzerinden de bu kadar savaşmaya, polemiğe gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak bana sorarsanız keyfim yerinde. Trendlerde 10. sıradan giriş yaptık ve şu an Türkiye'de en çok izlenen birinci video olmaya doğru ilerliyor."

İLK KEZ AÇIKLADI: 1 HAZİRAN'DA SAHADA OLACAK!

Milli takım oyuncularıyla henüz birebir irtibat kurmadığını belirten Akçıl, futbolseverleri ve hayranlarını heyecanlandıracak büyük sürprizi de ilk kez bu röportajda açıkladı:

"1 Haziran'daki hazırlık maçında sahada bu marşı söylemem için teklif aldım. On binlerce bayrak eşliğinde bunu gerçekleştirecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Umarım futbolcularımız da şarkıyı sever. Onların sevmesi de çok değerli.

"MİLLİ DUYGULAR KISITLANAMAZ"

Benim şarkım resmi şarkı olarak açıklandı diye diğer yapılan işlerden daha güzel olduğu anlamına gelmez. Herkes şarkı yapmakta özgür. Milli duygular hiçbir yerde kısıtlanamaz. En büyük jüri halktır. Neyi dinlerse yol onunla devam eder."

