Kenan Doğulu’ya milyonluk şantaj şoku: "Otel videoların elimizde"

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen "Otel videoların elimizde, 300 bin dolar yatırmazsan savaşırız" mesajıyla şoke oldu. Büyük korku yaşayan sanatçı, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurdu.

2014 yılından bu yana ünlü oyuncu Beren Saat'le Los Angeles'ta dünyaevine giren Kenan Doğulu, telefonuna gelen gizemli bir mesajla kabusu yaşadı.

"OTEL VİDEON ELİMDE" DİYEREK 14 MİLYON TL İSTEDİLER Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Kenan Doğulu'nun telefonuna bilinmeyen bir numaradan tehdit mesajı geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan şantaj mesajında şu ifadeler yer aldı: "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk."

"CAN GÜVENLİĞİM YOK" DİYEREK SAVCILIĞA KOŞTU Gelen ürkütücü mesajın ardından büyük bir şok yaşayan ünlü popçu, vakit kaybetmeden adliyenin yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Doğulu, "Can güvenliğim yok" diyerek suç duyurusunda bulundu ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

HAT YURT DIŞINA AİT ÇIKTI: SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emniyet güçlerinin yürüttü titiz çalışmalar neticesinde, şantaj mesajının atıldığı hattın yabancı menşeli (yurt dışına kayıtlı) olduğu belirlendi.

Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen mesajı atan şüpheli ya da şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.