Tahran’dan dünyaya gözdağı! Canlı yayında BAE bayrağını hedef aldılar

Orta Doğu’nun barut fıçısı İran’da tansiyon, daha önce görülmemiş bir seviyeye tırmandı. Tahran yönetimi, olası bir kara savaşına hazırlık ve "öz savunma" adı altında sivilleri silahlandırmak için düğmeye bastı. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan silah kullanım eğitimleri ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının açıkça hedef alınması, bölgedeki "sıcak temas" ihtimalini en üst seviyeye taşıdı. A Haber’de konuşan uzman isimler, İran sokaklarına taşan seferberlik ruhunu, dağıtılan silahları ve Tahran’ın iç kargaşa korkusuna karşı geliştirdiği psikolojik harp taktiklerini A Haber için en ince ayrıntısına kadar masaya yatırdı.

Tahran yönetiminin devlet televizyonunda canlı yayında silah eğitimi vermesi ve hedef tahtasına Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını yerleştirmesi, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. SOKAKLARDA SEFERBERLİK RUHU VE BESİC YAPILANMASI A Haber'de konuşan Akademisyen İran Uzmanı Oral Toğa, İran'ın kuruluş felsefesindeki halka dayanma stratejisinin bugün yeniden canlandığını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin bu işin arka tarafındaki felsefi manası, kuruluşunda halka dayanma prensibine dayanıyor. Besic teşkilatının varlığı da doğrudan bununla alakalıdır" ifadelerini kullandı. Eğitimlerin sadece ekranlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Toğa, "Şu an bu eğitimler sadece canlı yayınlarda verilmiyor, Vanak Meydanı gibi önemli merkezlerde ve meydanlarda da bu eğitimin verildiğine dair haberler geliyor. Billboardlarda bile artık bu hazırlığın izlerini görmek mümkün" sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Toğa ayrıca, İran'ın olası bir iletişim karartmasına karşı hazırlık yaptığını kaydederek, "Elektrik altyapısının vurulduğu, iletişimin karartıldığı bir senaryoda köylüyü ve kasabalıyı örgütleyecek bir savunma ve harp planı devrede. Bu, topyekûn bir seferberlik halidir" şeklinde konuştu.

Tahran Devlet Televizyonu'na BAE bayrağı hedef alındı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) KRİTİK BÖLGELERDE SİLAH DAĞITIMI BAŞLADI Sıcak bölgedeki hareketliliğin boyutlarını anlatan Oral Toğa, spekülasyona yer vermeden çok kritik bir bilgiyi paylaşarak, "İki günlük çatışma sürecinde belli bölgelerde, bazı köylerde ve anlaşmalı aşiretlerde kontrolün kaybedilmesi ihtimaline karşı silah dağıtımı gerçekleştirildi. Şu an bu süreç ne durumda tam bilinmese de o kritik günlerde silahlar elden ele dolaşmaya başladı" dedi. Özellikle Türkiye-İran sınırından aşağı inen hatta yaşayan halkın silah kültürüne yabancı olmadığını belirten Toğa, "O bölgedeki insanlar zaten silahla haşır neşir, kültürlerinin merkezinde silah var. Amerika'nın olası bir çıkartma yapacağı söylenen alandaki halk, silaha asla bigâne değil. Şu an İran; iktisadi, askeri ve siyasi bağlamda tam bir seferberlik ruhuyla hareket ediyor" ifadelerini kullandı. İÇ İSYAN KORKUSU MU, DIŞ SAVUNMA MI? Askeri Stratejist Mete Sohtaoğlu ise meseleye farklı bir perspektiften bakarak, asıl korkunun "içeriden" gelebileceğine dikkat çekti. Besic yapısının sadece askeri değil, sivillerin de içinde olduğu bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştığını hatırlatan Sohtaoğlu, "Ben burada rejimi destekleyenlerin olası bir ayaklanmada çok şiddetli bir şekilde hazırlanması olarak bir okuma yapıyorum. Düzenli ordu olan Arteş'in halkın safına geçmesiyle oluşabilecek bir sessiz darbe girişimine karşı, Tahran yönetimini destekleyen sivillerin hazırlanması söz konusu olabilir" diyerek rejimin kendi bekası için halkı silahlandırdığı ihtimalini dile getirdi.

Askeri Stratejist Mete Sohtaoğlu ise meseleye farklı bir perspektiften bakarak, asıl korkunun ʺiçeridenʺ gelebileceğine dikkat çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ABD VE İSRAİL'İN HEDEFİNDEKİ İRAN: YALANCI BAHAR MI? Gazeteci Mahmut Övür, İran'ın hâlihazırda bir savaşın içinde olduğunu belirterek, "Dünyanın en hegemon gücü ABD ve bölgeyi kaosa sürükleyen İsrail'in direkt hedefinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Her devletin işgal riskine karşı bir tahkik dairesi ve hazırlığı vardır; İran da şu an bunu yapıyor" dedi. ABD'nin İran içindeki muhalif grupları harekete geçirmek istediğini ancak başarılı olamadığını savunan Övür, "ABD, İran'ın kapasitesini düşürdüğünü düşünüyor olabilir. Çin ile yapılan görüşmeler sonrası önümüzdeki 4-5 ay bir yalancı bahar havası esebilir, ancak ABD'nin stratejisi İran'da iç kargaşa çıkarmak üzerine kurulu. İran şu ana kadar dik duruşuyla bu teslimiyet havasına girmedi" ifadelerini kullandı. KÜRESEL GÜÇ SAVAŞLARI VE DENİZ YOLLARI Savaşın sadece karada değil, deniz ticaret yolları üzerinde de döndüğünü hatırlatan Mahmut Övür, "ABD istemeden İsrail buraya saldıramaz. Bu aslında bir Amerikan projesidir. Çin'in yollarını kesmeye çalışan bir ABD aklı var. Malakka Boğazı'nda risk bekleyenlerin karşısına Hürmüz Körfezi ve Kızıldeniz çıktı. Çin-ABD görüşmesi başa baş geçti, kimse kazanmadı ama herkes pozisyonunu korudu" diyerek büyük resme dikkat çekti. DEVLET TELEVİZYONUNDA DİKKAT ÇEKEN YAYIN İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, bir eğitmenin kalaşnikof tüfekle eğitim verirken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağını hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. Ekranlara yansıyan o dehşet anlarında eğitmenin, "Dur, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef alayım. Güzel. Nişan hattını oluşturun. Nefesini tut. Allah'ın adıyla ve anısıyla ateş! Ya Allah!" diyerek tetiğe basması ve ardından gelen silah sesleri, bölgedeki diplomatik köprülerin de atıldığının işareti olarak yorumlandı.