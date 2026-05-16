Pratik sanıyorduk ama riskli çıktı: Bluetooth'u sürekli açık tutanlar için kritik uyarı

Telefonunuzda gün boyu açık kalan Bluetooth bağlantısı, siber saldırganlar için görünmez bir giriş kapısına dönüşebilir. Uzmanlar, hackerların güvenilir cihazları taklit ederek kullanıcı verilerine erişebildiğini belirtiyor. Özellikle Android kullanıcıları için risk daha büyük.

Kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler, araç içi bağlantılar… Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Bluetooth teknolojisi, fark edilmeden ciddi bir güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük bölümü, cihazlarında Bluetooth bağlantısını sürekli açık bırakarak siber saldırılara davetiye çıkarıyor.

HACKERLAR GÜVENİLİR CİHAZ GİBİ DAVRANABİLİYOR Uzmanların dikkat çektiği en büyük risklerden biri, saldırganların daha önce eşleşme yapılmış cihazları taklit edebilmesi. Bu yöntem sayesinde hackerlar, telefonun dijital kimliğini tespit edip sisteme sızabiliyor. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Bluetooth'un sürekli açık bırakılmasının kullanıcıların geçmişte bağlandığı cihazların tespit edilmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle halka açık alanlarda veri güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor.

Peki saldırganlar neleri ele geçirebilir? Telefon verileri

Konum bilgileri

Bağlı cihaz kayıtları

Bazı uygulama erişimleri

Kişisel kullanım alışkanlıkları Uzmanlara göre risk sadece teorik değil. Özellikle yoğun insan trafiğinin olduğu alanlarda Bluetooth saldırıları son yıllarda daha sık görülmeye başladı.

ANDROID KULLANICILARI İÇİN AYRI UYARI Belçikalı araştırmacıların yaptığı çalışmalar, Android cihazlarda bulunan "Hızlı Eşleşme" (Fast Pair) özelliğinin bazı güvenlik açıklarına neden olabileceğini ortaya koydu. Araştırmalara göre bu sistem üzerinden cihaz kontrolü ve konum takibi mümkün hale gelebiliyor. Üstelik sorun yalnızca telefonlarda değil, Bluetooth aksesuarlarının çalışma mantığında da ortaya çıkıyor. Bu nedenle sadece Android kullanıcıları değil, farklı cihaz sahipleri de potansiyel risk altında bulunuyor.

BLUETOOTH KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Uzmanların önerdiği temel güvenlik adımları oldukça basit. Ancak çoğu kullanıcı bu önlemleri uygulamıyor. Güvenlik için önerilen adımlar: Kullanmadığınız zaman Bluetooth'u kapatın.

Kiralık araçlarda eşleşmeyi unutmayın.

Gereksiz cihaz kayıtlarını silin.

Yakındaki cihaz taramasını devre dışı bırakın.

Telefonunuzu sürekli keşfedilebilir modda bırakmayın. Özellikle Android cihazlarda "Yakındaki cihazları tara" seçeneğinin kapatılması tavsiye ediliyor.

"SÜREKLİ AÇIK BIRAKMAK BÜYÜK RİSK" Siber güvenlik uzmanları, Bluetooth bağlantısının sürekli açık tutulmasını "evin kapısını aralık bırakmaya" benzetiyor. Çünkü saldırganların bağlantıyı tespit etmesi saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Her ne kadar Bluetooth kısa menzilli bir teknoloji olsa da, yoğun bölgelerde bu mesafe saldırı için yeterli olabiliyor. Uzmanlara göre birkaç saniyelik manuel kapatma işlemi, büyük veri kayıplarının önüne geçebilir.