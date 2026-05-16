İngiltere Filistin için tek ses: Londra’da tarihi kalabalık

İngiltere'nin başkenti Londra, Nekbe'nin 76. yıl dönümünde on binlerce kişinin katıldığı dev bir Filistin destek yürüyüşüne sahne oldu. Kensington'dan Vauxhall'a uzanan kortejde yaklaşık 50 bin kişi, Gazze'deki saldırılara tepki gösterirken, İngiliz polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra, Nekba'nın (Büyük Felaket) 76. yıl dönümünde tarihi bir protestoya ev sahipliği yaptı. Filistin halkının 1948'de topraklarından sürülüşünü anmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için bir araya gelen 50 bini aşkın kişi, Kensington'dan Vauxhall'a kadar uzanan dev bir kortej oluşturdu. LONDRA'DA DEV FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ A Haber muhabiri Alpaslan Düven, bölgedeki mahşeri kalabalığı ve protestonun detaylarını yerinden aktardı.

LONDRA SOKAKLARINDA TARİHİ KALABALIK Yürüyüşün başlangıç noktasından detayları paylaşan A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Kensington bölgesinden Vauxhall'a doğru oldukça uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyor protestocular. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin kişi olduğu söyleniyor fakat bu sayının daha da fazla olduğunu söyleyebilirim. Londra Polis Teşkilatı, bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini belirtmişti" sözleriyle bölgedeki durumu özetledi. Saatlerce süren yürüyüşte her kesimden insanın yer alması dikkatlerden kaçmadı.

1948'DEN BU YANA SÜREN BİR SOYKIRIM Yürüyüşe katılan Türk vatandaşlarından Ahmet Salih Demir, "Nekba, Arapça'da büyük felaket anlamına geliyor. 1948 yılında Filistinlilerin bölgeden kitlesel şekilde çıkarılmasının sonucu oluşmuş bir isim. İsrail'e göre bu iş 7 Ekim'de başladı ama Filistinlilere ve bizlere göre 1948 yılından beri orada bir katliamdan, bir soykırımdan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Londra'da daha önce de birçok yürüyüş gördüğünü belirten Demir, "Bunun boyuttakini açıkçası daha önce görmemiştim, en büyüğü kesinlikle. Burada sadece sayıdan değil, kaliteden ve samimiyetten de bahsediyoruz" diyerek vicdan sahibi her kesimden insanın eyleme destek verdiğini vurguladı.