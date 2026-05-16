Düşmana elektromanyetik darbe: TSK’nın yeni gücü “EYP Avcısı”

ASELSAN tarafından geliştirilen ve TSK envanterine giren "EYP Avcısı", EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk kez tanıtıldı. Sistem, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla elektronik devreli patlayıcıları güvenli mesafeden etkisiz hale getiriyor.

Türk savunma sanayiinin yeni nesil güvenlik sistemi EFES-2026 Tatbikatı'nda vitrine çıktı. TSK'NIN YENİ GÜCÜ: "EYP AVCISI"

ASELSAN tarafından geliştirilen ve TSK envanterine giren "EYP Avcısı", elektronik devreli el yapımı patlayıcıları yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla uzaktan etkisiz hale getirdi. Tatbikatta senaryo gereği araziye yerleştirilen düzenek başarıyla tespit edilirken, sistemin dijital cihazlar üzerindeki etkisi de uygulamalı olarak gösterildi.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI Aracın otonom kullanımını uygulamalı gösteren askeri personel, arazideki EYP düzeneğinin tespiti senaryosunu da gerçekleştirdi. Araziye konulan EYP düzeneğinin bulunduğu alana gelen Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sisteminin bulunduğu araç, ilk olarak alandaki düzeneği tarama yaparak tespitini gerçekleştirdi.

Yüksek Güçlü Elektromanyetik Dalga (YGEM) yayarak düzeneği etkisiz hale getiren sistem, senaryo gereği bölgeye konulan bir dijital saatin üzerindeki etkisini de gösterdi. Dalganın yayılmasıyla birlikte dijital saatin ekranındaki sayıların kaybolduğu, dalgaların durmasıyla birlikte saatin kendini formatlayıp yeniden çalışmaya başladığı görüldü.

ELEKTROMANYETİK DALGALAR YAYIYOR Nisan ayında TSK envanterine giren sistem, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak ve hedefteki elektronik devrelere zarar vererek işlevsiz hale getiriyor.

EYP TEHDİDİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDE KULLANILAN SİSTEM Tehditlerin güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi ve birliklerin harekat emniyetinin artırılması, yol ve güzergah emniyeti, konvoy güvenliği ve mayın, EYP tehdidine karşı yürütülen faaliyetlerde kullanılan sistem, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliği ile de öne çıkıyor.