Yunanistan’ın kültürel tartışma yaratan hamlesi: Türk Zeybeğini “Zeibekiko” adıyla sahiplenme girişimi
Zeybek oyununun "Zeibekiko" adıyla uluslararası alanda tanıtılmak istenmesi ve Selanik'te planlanan rekor denemesi, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tartışmanın odağında, ortak tarih ve mübadele süreciyle şekillenen kültürel unsurlar yer alıyor.
Yoğurt, baklava ve cacık gibi milli lezzetlerimizi sahiplenmeye çalışan Yunanistan, şimdi de gözünü Batı Anadolu'nun simgesi Zeybek oyununa dikti. "Zeibekiko" adıyla dünyaya pazarlanmaya çalışılan milli değerimiz için Selanik'te Guinness rekor denemesi planlanırken, A Haber muhabiri İlhan Tahsin kültürel yağmacılığın perde arkasını deşifre etti.
MİLLİ DEĞERLERİMİZİ "EK" KOYARAK SAHİPLENİYORLAR
Türk mutfağının ve kültürünün en kıymetli hazinelerine gözünü diken Yunanistan, sonu gelmeyen bir sahiplenme yarışı içerisine girdi. Milli değerlerin sonuna iki heceli ekler getirerek kendilerine mal etmeye çalışan Atina yönetiminin bu kez hedefinde Zeybek oyunu yer alıyor.
Yoğurt, baklava ve cacık gibi lezzetlerden sonra şimdi de Zeybek oyununun "Zeibekiko" ismiyle Yunan kültürünün bir parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılması büyük tepki topluyor.
SELANİK'TE GUINNESS OYUNU: KENDİ KENDİLERİNE GELİN GÜVEY OLUYORLAR
Selanik Belediyesi'nin öncülüğünde 14 Haziran'da Aristo Meydanı'nda dev bir organizasyona hazırlanan Yunan tarafı, Guinness rekorunu kırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili saha izlenimlerini paylaşan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Selanik Belediyesi'nin Zeibekiko oyunu yarışması yaparak Güney Kıbrıs'a ait olan 754 kişilik rekoru geçmek istediğini, Yunanistan'ın bu tür girişimlerle kendi kendine gelin güvey olduğunu sözleriyle aktardı.
ZEYBEK'İN ANA VATANI TARTIŞMASIZ BATI ANADOLU'DUR
Zeybek oyununun kökenlerinin Batı Anadolu'ya dayandığını ve Yunanistan'a da buradan geçtiğini belirten İlhan Tahsin, bir Türk olarak bu oyunun Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli bölgelerinde asırlardır icra edildiğini, Yunanistan'ın ise her zaman yaptığı gibi kelimelerin sonuna "aki" veya "iko" gibi ekler koyarak bu değerleri sahiplenmeye çalıştığını ifadelerini kullandı.
MÜBADELE SANDIKLARINDAN TÜRK KÜLTÜRÜ ÇIKTI
1923 mübadelesi sırasında Anadolu'dan göç edenlerin yanlarında sadece eşyalarını değil, tüm kültürel miraslarını da götürdüğünü hatırlatan Tahsin, mübadele ile giden insanların sandıklarında sazlarını, kaşık oyunlarını ve kültürel etkinliklerini taşıdıklarını, hatta bugün hala bazı Yunan köylerinde Türk usulü damat tıraşı yapıldığını belirterek, Yunanistan'ın Türk kültürünü yaşattığını ancak bu değerlerin asıl sahibinin tartışmasız Anadolu olduğunu sözlerine ekledi.