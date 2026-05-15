Yunanistan’ın kültürel tartışma yaratan hamlesi: Türk Zeybeğini “Zeibekiko” adıyla sahiplenme girişimi

Yoğurt, baklava ve cacık gibi milli lezzetlerimizi sahiplenmeye çalışan Yunanistan, şimdi de gözünü Batı Anadolu'nun simgesi Zeybek oyununa dikti. "Zeibekiko" adıyla dünyaya pazarlanmaya çalışılan milli değerimiz için Selanik'te Guinness rekor denemesi planlanırken, A Haber muhabiri İlhan Tahsin kültürel yağmacılığın perde arkasını deşifre etti.

MİLLİ DEĞERLERİMİZİ "EK" KOYARAK SAHİPLENİYORLAR

Türk mutfağının ve kültürünün en kıymetli hazinelerine gözünü diken Yunanistan, sonu gelmeyen bir sahiplenme yarışı içerisine girdi. Milli değerlerin sonuna iki heceli ekler getirerek kendilerine mal etmeye çalışan Atina yönetiminin bu kez hedefinde Zeybek oyunu yer alıyor.

Yoğurt, baklava ve cacık gibi lezzetlerden sonra şimdi de Zeybek oyununun "Zeibekiko" ismiyle Yunan kültürünün bir parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılması büyük tepki topluyor.