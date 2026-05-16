CANLI YAYIN

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönem "Of Aman" şarkısıyla fırtınalar estiren ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren efsane ses Nâlân, son haliyle yıllara meydan okuyor. Garo Mafyan tarafından keşfedilen ünlü şarkıcının gizem dolu hayatının perde arkası...

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 1

90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran ve "Of Aman" şarkısıyla hafızalara kazınan Nâlân, uzun süren sessizliğin ardından yeniden magazin gündeminde...

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 2

Ünlü müzisyen Garo Mafyan tarafından keşfedilen ve müzik kariyerine yön veren Eskişehir doğumlu sanatçının, başarılarla dolu ama bir o kadar da gözlerden uzak yaşadığı hayatının perde arkası merak konusu oldu. Gerçek adı Emine Nâlân Tokyürek olan sanatçı, 15 Kasım 1973'te Eskişehir'de polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızı olarak dünyaya geldi.

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 3

Henüz 3 yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul'a taşınan aile, Nâlân'ın ilkokul yıllarında ise Afyonkarahisar'ın yolunu tuttu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı sıra dışı bir yeteneği olan Nâlân, eğitim hayatını bu yönde şekillendirdi.

1984: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ortaokul bölümüne girdi ve burada kanun eğitimi aldı.

Lise ve üniversite: Konservatuvarın şan bölümünde eğitimine devam ederek klasik Türk müziği konusunda sağlam bir altyapı edindi.

İlk sahne: Üniversite yıllarında Beşiktaş Sokak Bar'da arkadaşlarıyla sahne alarak dinleyiciyle ilk temasını kurdu.

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 4

GARO MAFYAN'IN KEŞFİ VE "OF AMAN" DÖNEMİ

Profesyonel sahne çalışmalarına 1993 yılında başlayan Nâlân'ın hayatı, dönemin efsane besteci ve aranjörü Garo Mafyan ile tanışmasıyla tamamen değişti. O dönem yeni projesi için solist arayan Mafyan, Nâlân'ı sahnede dinler dinlemez albümü onun seslendirmesine karar verdi.

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 5

İŞTE SON HALİ! ZAMANA MEYDAN OKUYOR

1994 yılında çıkan ilk albümü "Of Aman" ile müzik piyasasını altüst eden sanatçı, o günden sonra milyonlar tarafından "Of Aman Nalan" olarak anılmaya başladı. Ünlü menajer Halis Bütünley ile çalışan sanatçı, çıkardığı her albümde listeleri altüst eden hit şarkılara imza attı.

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 6

Kendi şarkılarını yazıp besteleyerek üretkenliğini kanıtlayan ünlü popçu, 2007 yılında "Türk Sineması Klasikleri" albümüyle Türk sanat müziğine de göz kırparak çok yönlü sanatçı kimliğini ortaya koydu. 2009 yılında çıkardığı 9. stüdyo albümü "Demode" ise "Yaralıyım" ve "Mnyk" gibi şarkılarıyla dönemin en çok dinlenenleri arasında yer aldı.

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 7

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren ve hayranlarının her zaman merak ettiği Nâlân, müzik tutkusundan hiçbir zaman kopmadı. Son yıllarda çıkardığı single projeleriyle adından söz ettiren efsane ses, adeta zamana meydan okuyor.

90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı 8

YENİ NESİL DE ONU KEŞFEDİYOR

Nâlân, 2019 yılı ve sonrasında yayınladığı;

"Aşk Senin Neyine"

"Deli Aşk"

"Rüya"

"Kıskanırım Seni Ben"

gibi single çalışmalarıyla hem eski hayranlarına nostalji rüzgarları estiriyor hem de yeni nesil müzikseverlerin radarına giriyor. Şimdilerde hem stüdyo çalışmalarına hem de sahne performanslarına aktif olarak devam eden ünlü sanatçı, müziğin zamansız bir büyüsü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin