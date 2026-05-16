90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı
Bir dönem "Of Aman" şarkısıyla fırtınalar estiren ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren efsane ses Nâlân, son haliyle yıllara meydan okuyor. Garo Mafyan tarafından keşfedilen ünlü şarkıcının gizem dolu hayatının perde arkası...
Ünlü müzisyen Garo Mafyan tarafından keşfedilen ve müzik kariyerine yön veren Eskişehir doğumlu sanatçının, başarılarla dolu ama bir o kadar da gözlerden uzak yaşadığı hayatının perde arkası merak konusu oldu. Gerçek adı Emine Nâlân Tokyürek olan sanatçı, 15 Kasım 1973'te Eskişehir'de polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızı olarak dünyaya geldi.
Henüz 3 yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul'a taşınan aile, Nâlân'ın ilkokul yıllarında ise Afyonkarahisar'ın yolunu tuttu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı sıra dışı bir yeteneği olan Nâlân, eğitim hayatını bu yönde şekillendirdi.
1984: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ortaokul bölümüne girdi ve burada kanun eğitimi aldı.
Lise ve üniversite: Konservatuvarın şan bölümünde eğitimine devam ederek klasik Türk müziği konusunda sağlam bir altyapı edindi.
İlk sahne: Üniversite yıllarında Beşiktaş Sokak Bar'da arkadaşlarıyla sahne alarak dinleyiciyle ilk temasını kurdu.
GARO MAFYAN'IN KEŞFİ VE "OF AMAN" DÖNEMİ
Profesyonel sahne çalışmalarına 1993 yılında başlayan Nâlân'ın hayatı, dönemin efsane besteci ve aranjörü Garo Mafyan ile tanışmasıyla tamamen değişti. O dönem yeni projesi için solist arayan Mafyan, Nâlân'ı sahnede dinler dinlemez albümü onun seslendirmesine karar verdi.
İŞTE SON HALİ! ZAMANA MEYDAN OKUYOR
1994 yılında çıkan ilk albümü "Of Aman" ile müzik piyasasını altüst eden sanatçı, o günden sonra milyonlar tarafından "Of Aman Nalan" olarak anılmaya başladı. Ünlü menajer Halis Bütünley ile çalışan sanatçı, çıkardığı her albümde listeleri altüst eden hit şarkılara imza attı.