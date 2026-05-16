90’ların efsanesi Of Aman Nâlân yeniden ortaya çıktı

Ünlü müzisyen Garo Mafyan tarafından keşfedilen ve müzik kariyerine yön veren Eskişehir doğumlu sanatçının, başarılarla dolu ama bir o kadar da gözlerden uzak yaşadığı hayatının perde arkası merak konusu oldu. Gerçek adı Emine Nâlân Tokyürek olan sanatçı, 15 Kasım 1973'te Eskişehir'de polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızı olarak dünyaya geldi.

Henüz 3 yaşındayken babasının tayini nedeniyle İstanbul'a taşınan aile, Nâlân'ın ilkokul yıllarında ise Afyonkarahisar'ın yolunu tuttu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı sıra dışı bir yeteneği olan Nâlân, eğitim hayatını bu yönde şekillendirdi.

1984: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ortaokul bölümüne girdi ve burada kanun eğitimi aldı.

Lise ve üniversite: Konservatuvarın şan bölümünde eğitimine devam ederek klasik Türk müziği konusunda sağlam bir altyapı edindi.

İlk sahne: Üniversite yıllarında Beşiktaş Sokak Bar'da arkadaşlarıyla sahne alarak dinleyiciyle ilk temasını kurdu.