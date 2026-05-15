Bayram öncesi otomobil piyasası alevlendi! Talep zirve yaptı

Kurban Bayramı'na günler kala Türkiye genelinde otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle ikinci el araçlara olan talep hızla artarken, galerilerde yoğunluk zirveye ulaştı. Uzmanlar, artan talep nedeniyle fiyatların dalgalanabileceğini belirtirken, vatandaşlara dolandırıcılık riskine karşı kritik uyarılar yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otomotiv piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle 2. el ve sıfır araçlara olan ilginin katlanarak arttığı bu dönemde, vatandaşların araç alım tercihleri ve dikkat etmesi gereken kritik noktalar A Haber ekranlarında mercek altına alındı. İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, piyasadaki son durumu ve alıcılar için hayati uyarıları canlı yayında paylaştı.

BAYRAM ÖNCESİ TALEPLERDE BÜYÜK ARTIŞ Otomotiv piyasasındaki canlanmayı değerlendiren Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, "Aslında biz galericiler olarak en sevdiğimiz zamanlar diyebiliriz. Mevsimsel olarak zaman değişiyor, yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle Türkiye'nin dörtte biri yer değiştiriyor, bu da ciddi bir araba ihtiyacı doğuruyor. Bu durum hem ikinci el hem de sıfır piyasasını oldukça hareketlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Karacabey, bu yoğunluğun sadece bayram öncesiyle sınırlı kalmayabileceğini belirterek, "Planlarını bayrama göre yapanlar eğer araç alamadılarsa, bayramdan sonra da bizi ziyaret etmeye devam ediyorlar" sözleriyle talebin süreceğine işaret etti.

SIFIR MI YOKSA İKİNCİ EL Mİ? Bütçe ve tercih dengesi hakkında konuşan Karacabey, "Bu durum tamamen bütçe ile alakalı. Bütçeniz sıfıra yakınsa ve arada fazla fiyat farkı yoksa sıfır araç tercih ediliyor. Ancak bütçe kısıtlıysa ikinci el almak şu an için daha mantıklı görünüyor" dedi. Galeri ziyareti sırasında görüşlerini paylaşan bir vatandaş ise, "Bayram geliyor, sonuçta araç sahibi olmak lazım. Uzun zamandır bakıyorum ama bütçeme en uygun olanı şu an için ikinci el. Burayı önerdiler, biz de bakmaya geldik" ifadeleriyle piyasadaki vatandaş beklentisini dile getirdi.

İKİNCİ EL PİYASASINDA KRİTİK HAFTA Bayrama bir haftadan az bir süre kala, ikinci el otomobillere olan ilginin zirve yaptığı gözlemleniyor. Uzmanlar, vatandaşların bütçelerine göre en doğru kararı vermek için bu son günleri iyi değerlendirdiğini, ancak güvenlik ve resmi belge kontrollerinden asla taviz verilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Piyasada yaşanan bu yoğunluğun bayram sonrasındaki fiyat dengelerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.