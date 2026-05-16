Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı

2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu Ava Yaman, profesyonel oyunculuk kariyerine erken yaşta adım atan isimlerden biri oldu. Setlerin tozunu erken yutan genç yetenek, kısa sürede yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

"BİR DERDİM VAR" İLE İLK ADIMLAR

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ava Yaman, 2023 yılında yayınlanan ve dikkat çeken projelerden biri olan "Bir Derdim Var" dizisindeki performansıyla sektöre güçlü bir giriş yaptı. Genç yaşına rağmen karakter odaklı dramalardaki başarısı, ona yeni kapıların açılmasını sağladı.

ELENİ KARAKTERİ İLE GELEN POPÜLERLİK

Ava Yaman'ın kariyerindeki asıl kırılma noktası ise "Taşacak Bu Deniz" dizisi oldu. Dizide canlandırdığı Eleni karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan genç oyuncu, hem duru güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

İstanbul doğumlu genç yıldızın, önümüzdeki dönemde yeni projelerle adından daha da fazla söz ettirmesi bekleniyor.