CANLI YAYIN

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle kısa sürede 1 milyon takipçiyi aşan genç yetenek Ava Yaman, Instagram'daki kırmızı kombinli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 1

Karadeniz'in büyüleyici atmosferini ekranlara taşıyan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakteriyle kalpleri fetheden Ava Yaman, hem başarılı oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Projenin başından bu yana sosyal medyadaki takipçi sayısını ikiye katlayarak 1 milyon barajını aşan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adeta ortalığı yaktı geçti.

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 2

ROL ARKADAŞLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabını aktif kullanan Ava Yaman, son olarak paylaştığı kırmızı kombinli pozlarıyla nefes kesti.

Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan fotoğraflara, dizideki rol arkadaşları Burak Yörük ve Aytek Şayan ile ünlü sosyal medya fenomeni Delimine (Çakır) başta olmak üzere pek çok ünlü isimden de yorum gecikmedi.

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 3

Takipçileri ve dostları genç yıldıza; "Bal surat", "Su gibi güzellik", "Maşallah çok güzel" gibi övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 4

2025-2026 televizyon sezonuna damga vuran dizideki performansının yanı sıra, geçtiğimiz aylarda katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki şarkı performansıyla da herkesi büyüleyen Yaman'ın müzik yeteneğinin sırrı ortaya çıktı.

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 5

BABASINDAN İLHAM ALIYOR

Güzel sesiyle de müzik yapımcılarının radarına giren yetenekli oyuncu, bu yeteneğinin aileden geldiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Babam bestekâr, asıl mesleği müzik. Biz 7-8 yaşlarında piyano, gitar ve şanla başladık."

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 6

YILDIZ GİBİ PARLIYOR

2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu Ava Yaman, profesyonel oyunculuk kariyerine erken yaşta adım atan isimlerden biri oldu. Setlerin tozunu erken yutan genç yetenek, kısa sürede yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Ava Yaman kırmızı kombiniyle beğeni topladı: "Maşallah" yorumları yağdı 7

"BİR DERDİM VAR" İLE İLK ADIMLAR

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ava Yaman, 2023 yılında yayınlanan ve dikkat çeken projelerden biri olan "Bir Derdim Var" dizisindeki performansıyla sektöre güçlü bir giriş yaptı. Genç yaşına rağmen karakter odaklı dramalardaki başarısı, ona yeni kapıların açılmasını sağladı.

ELENİ KARAKTERİ İLE GELEN POPÜLERLİK

Ava Yaman'ın kariyerindeki asıl kırılma noktası ise "Taşacak Bu Deniz" dizisi oldu. Dizide canlandırdığı Eleni karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan genç oyuncu, hem duru güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

İstanbul doğumlu genç yıldızın, önümüzdeki dönemde yeni projelerle adından daha da fazla söz ettirmesi bekleniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin