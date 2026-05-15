Hababam Sınıfı oyuncusunun yeni hayatı şaşırttı! Gündüz marangoz gece işletmeci

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin Kıvırcık Ömer'i Talip Güran, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun yeni mesleği ise duyanları hayrete düşürüyor.

1978 yapımı Yeşilçam klasiği "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Talip Güran, şimdilerde kameralardan uzak, bambaşka bir hayat sürüyor. Sinemaya 1972 yılında "Tatlı Dillim" filmiyle adım atan ve bir dönemin en yakışıklı jönleri arasında gösterilen usta oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

GÜNDÜZ MARANGOZ GECE İŞLETMECİ Mankenlik ve oyunculuk kariyerini geride bırakarak Bodrum'a yerleşen Güran, Gümüşlük Mahallesi Dere Köy'de kendine yeni bir dünya kurdu. Yeşilçam'ın yıldız isminin şimdilerde ne yaptığı ise herkesi şaşırttı.

AHŞAP SANDALYE ÜRETİYOR Usta oyuncu, açtığı marangoz atölyesinde elleriyle ahşap sandalye üretiyor. Yeşil, mavi, turuncu ve sarı gibi rengarenk boyadığı sandalyelerle zanaatını konuşturuyor.

Sadece marangozlukla yetinmeyen Güran, aynı bölgede bir de restoran işletiyor. Gündüzleri atölyesinde ter döken oyuncu, akşamları ise misafirlerini ağırlıyor.