Hababam Sınıfı oyuncusunun yeni hayatı şaşırttı! Gündüz marangoz gece işletmeci

ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin Kıvırcık Ömer'i Talip Güran, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun yeni mesleği ise duyanları hayrete düşürüyor.

1978 yapımı Yeşilçam klasiği "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Talip Güran, şimdilerde kameralardan uzak, bambaşka bir hayat sürüyor.

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı Dillim" filmiyle adım atan ve bir dönemin en yakışıklı jönleri arasında gösterilen usta oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

GÜNDÜZ MARANGOZ GECE İŞLETMECİ

Mankenlik ve oyunculuk kariyerini geride bırakarak Bodrum'a yerleşen Güran, Gümüşlük Mahallesi Dere Köy'de kendine yeni bir dünya kurdu. Yeşilçam'ın yıldız isminin şimdilerde ne yaptığı ise herkesi şaşırttı.

AHŞAP SANDALYE ÜRETİYOR

Usta oyuncu, açtığı marangoz atölyesinde elleriyle ahşap sandalye üretiyor. Yeşil, mavi, turuncu ve sarı gibi rengarenk boyadığı sandalyelerle zanaatını konuşturuyor.

Sadece marangozlukla yetinmeyen Güran, aynı bölgede bir de restoran işletiyor. Gündüzleri atölyesinde ter döken oyuncu, akşamları ise misafirlerini ağırlıyor.

SOSYAL MEDYA "ÖMER'E NE YAPTIN?" DEDİ

Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve yeni yaşam tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Hababam Sınıfı'nın masum bakışlı Kıvırcık Ömer'ini tanıyamayan hayranları, "Değişimin böylesi", "Yıllar onu da değiştirmiş" ve "Ah benim yakışıklı Ömer'im" gibi yorumlarda bulunarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi dev isimlerin yer almadığı ilk Hababam Sınıfı serisinde başrolü üstlenen Talip Güran, şimdilerde Bodrum'un huzurlu atmosferinde, talaş kokuları ve renkli sandalyeler arasında yaşamının tadını çıkarıyor.

"O ZAMANLAR BAMBAŞKAYDI"

Güran, yıllar önceki röportajında o günleri özlemle andığını belirtmişti:

"O zamanların atmosferi bambaşkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamakta lazım"

