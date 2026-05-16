İstanbul'da kan donduran vahşet! Yaşlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçalara ayırdı
İstanbul'da yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan İran uyruklu 60 yaşındaki Farkhondeh Ghaem Maghami'nin, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının, 4 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı müteahhit Erkan B. (49) tarafından otomobil içinde köpek tasmasıyla boğularak öldürüldüğü, ardından cesedinin Çatalca'da 5 parçaya ayrılarak Kırşehir'de bir menfeze gömüldüğü belirlendi. Polisin HTS kayıtları, güvenlik kameraları ve WhatsApp mesajları üzerinden iğneyle kuyu kazarak çözdüğü vahşetin detayları kan dondurdu.
İstanbul'da kan donduran olayın perde arkası polis soruşturmasıyla ortaya çıktı. İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami, yaklaşık 20 yıldır İstanbul Maltepe'de yalnız yaşıyordu. Düzenli bir hayat sürdüğü öğrenilen kadından uzun süre haber alamayan halasının oğlu Darıush Tahbaz, 12 Mayıs 2026 tarihinde Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınının ifadesinde, "11 Nisan'da telefonla görüştüm. O tarihten sonra bir daha ulaşamadım" dedi. Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Maltepe'deki evine gitti.
EVDEKİ DETAYLAR POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ
Evde yapılan incelemede, yemeklerin bozulduğu, camın açık olduğu ve kadının kısa süreliğine dışarı çıkmış gibi evi bıraktığı görüldü. Aidatlarını düzenli ödeyen ve yaşam disiplinine sahip olduğu belirtilen kadının aniden ortadan kaybolması şüphe uyandırdı.
WHATSAPP MESAJI ŞÜPHELERİ ARTIRDI
Soruşturma sürerken 18 Nisan'da apartmanın WhatsApp grubuna Farkhondeh Ghaem Maghami adına, "Arkadaşlarımla tatildeyim" şeklinde mesaj gönderildi. Ancak polis, kadının Türkçe yazamadığını belirledi ve bu durumu şüpheli buldu Bunun üzerine derinleşen soruşturma akıllara durgunluk veren olaylara uzandı.
ERKEK ARKADAŞI MÜTEAHHİT ÇIKTI
Polis hemen kadının cep telefonuyla ilgili çalışma başlattı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki müteahhit Erkan B, olduğunu belirledi. İkili arasında yaklaşık 4-5 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Telefon sinyal kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Erkan B.'nin 14 Nisan günü öğle saatlerinde Esenyurt'taki evinden çıktığını ve Farkhondeh Ghaem Maghami'yi evinden alarak Büyükçekmece'ye götürdüğünü tespit etti. İkilinin burada birlikte yemek yediği belirlendi.