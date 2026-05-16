İstanbul'da kan donduran vahşet! Yaşlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçalara ayırdı

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



22 Nisan'da köylülerin ihbarı üzerine bölgede gömülü halde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti sırasında kadının diş implantları ile sol ayak bileğindeki platin dikkat çekti. Yapılan incelemelerde cesedin Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

WHATSAPP MESAJINI KENDİSİ ATMIŞ



Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 18 Nisan'da apartman grubuna gönderilen mesaj oldu. Polis, Erkan B.'nin HTS kayıtlarına yakalanmamak için kendi telefonunu evde bıraktığını, daha sonra kadının telefonunu almaya giderek mesajı kendisinin gönderdiğini belirledi. YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Polis soruşturmasında Erkan B.'nin n olaydan sonra 22 Nisan'da yurt dışına çıktığı, 25 Nisan'da yeniden Türkiye'ye döndüğü de tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Cinayet soruşturması kapsamında Erkan Bahçıvan'ın yanı sıra vale Mesut A. ile ortak arkadaşları olduğu öğrenilen Sedef G. de gözaltına alındı. LUMINOL İNCELEMESİNDE KAN İZİ ÇIKTI

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen araçta yapılan luminol incelemesinde de cihazın tepki verdiği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca şüpheliye hem kadını öldürdüğü evde hem de cesedi gömdüğü bölgede yer gösterme yaptırdı.

KAN DONDURAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Yapılan soruşturmada cinayeti itiraf eden Erkan B. yer göstermede tüyler ürperten ayrıntıları şöyle anlattı ; "O'nu Esenyurt'taki kendi ikametimde, evimden aldım, geldim buraya. Öldürme işlemini orada gerçekleştirdim. Zaten oradaydım, evimin 100 metre yanında. Dışarıda, sokakta? köpeğin tasması vardı işte. Ama tartıştık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Bostancı'ya götürdüm, Bostancı'da inmedi. Daha sonra Florya'ya gittik. Florya'da sahil kenarında da şey yaptık, inmedi. Yani bir fırsat bulsa arabadan inse, kaçıp gidecektim. O kadar şey yapmama rağmen inmedi. En son arabada illa eve geleceğim dedi. Zaten o sırada eşim de aramıştı, eşim evdeydi. Ben normalde ofisime gelsem, beraber ofisime çıkıp oturacaktık ya da geceyi beraber geçirecektik ofiste. Gelmedi ofise. Eşimin numarasını görünce oraya gelmedi normalde. Gelecekti yani. Problem yaptı, bağırdı, çağırdı, inmedi arabadan."

"BOĞULDU"



'Eve kadar bıraktım, Bostancı'ya gittim, yine inmedi arabadan. En son arabada köpeği vardı zaten, onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya kalktı. O arada biz boğuştuk. Tasma elindeydi, saçına falan geçti, boynuna geçti. Ondan sonra baktım nefes almıyor. Arbede esnasında ama normalde çekip boğmuşum. Öldüğünü fark ettin sen? Ben 112'yi arayayım dedim, biraz sakinleştikten sonra. Baktım ki ses yok yani. Canlılık yok. Aramadım, Ondan sonra panik yaptım, korktum" 'KIRŞEHİR'E GÖTÜRDÜM" "Sonrasında işte arabanın içinde durdu. Ben de otoparka indim, otoparkta durdu. Sabah oldu. Sabahleyin bekledim, bu akşam buraya gelene kadar vakit geçti. O günün ertesi günü hava kararana kadar bekledin. Bir şey oldum yani. İşte akşam üzeriydi. Suçtan kurtulmak için. Geldim buraya işte, Kayseri'ye. Orada yol kenarında bir yer gördüm. Kırşehir, Mucur. Kırşehir, Mucur'da.Kayseri'ye giderken Kırşehir Mucur'da bıraktın. Görmeden orada bir yere attın. Bıraktım, üstüne toprak attım."