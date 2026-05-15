Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakımda: Hastaneden açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının dev ismi Kadir İnanır'ın ani rahatsızlığı sevenlerini korkuttu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 77 yaşındaki usta oyuncunun son durumuyla ilgili yeni açıklama, kaldırıldığı hastaneden geldi.

Türk sinemasında "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Tatar Ramazan" gibi ölümsüz yapıtlara imza atan Yeşilçam'ın usta çınarı Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırıldı. Aniden rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen 77 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirilmişti.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

"DÜNDEN BU YANA KISMI İYİLEŞME GÖZLENDİ"

Tedavisi süren İnanır'ın son durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı:

"15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."

İnanır'ın bir süre daha yoğun bakımda tedavi göreceğini söyleyen Prof. Dr. Görgen, usta oyuncunun genel durumunun yakından izlendiği ve İnanır'ın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendiğini ifade etti.

Sevenlerini korkutan haberin ardından İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin net bilgileri paylaştı. Jülide Kural, Kadir İnanır'ın üşütmeye bağlı olarak akciğerlerinde enfeksiyon geliştiğini ve kendisine zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı.

Kural şu ifadeleri kullandı:

"Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SAĞLIK MÜCADELESİ

Kadir İnanır, 2024 yılında beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre hastanede kalmış, yaklaşık 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından Aralık 2024'te taburcu olmuştu. Temmuz 2025'te de akciğer enfeksiyonu nedeniyle kısa bir tedavi gören usta sanatçı, 2025-2026 dönemini evinde istirahat ederek ve fizik tedavi görerek geçiriyordu.

EN SON MÜZİSYEN COŞKUN SABAH İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.

Sabah, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnanır'ı iyi gördüğünü belirterek, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." ifadelerini kullanmıştı.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Oyunculuğunun yanı sıra sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen 74 yaşındaki Kadir İnanır, Türk toplumunun farklı alanlarına da dokunmuştur. Reklam filmlerinde de yer almış ve popülerliğini daha da artırmıştır.

Ancak kariyeri boyunca bir davadan dolayı taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve mahkemece suçlu bulunmuştur. Bu dava, kariyerinin önemli bir dönemecini oluşturmuştur.

Uzun yıllar aradan sonra, Türkan Şoray ile başrolde yer aldığı "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmle yeniden bir araya gelmiş ve büyük ilgi görmüştür. Sinema ve televizyon dünyasında önemli izler bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini almıştır.

Ödülleri:

1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu
1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu
1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu

Oynadığı Filmler:

2012 - Elveda Katya
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
2002 - Kumsaldaki İzler
2001 - Ünye de Fatsa Arası
2000 - Komser Şekspir.
1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
1991 - Umut Hep Vardı
1991 - Aldatacağım.
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Sayın Başkan
1990 - Eskici ve Oğulları
1990 - Darbe.
1989 - Med Cezir Manzaraları
1989 - Karılar Koğuşu.
1989 - Film Bitti
1989 - Acılar Paylaşılmaz
1988 - Hüzün Çemberi
1988 – Emanet
1988 - Bir Beyin Oğlu.
1988 - 7 Uyuyanlar
1986 – Sultanoğlu

1984 - Bir Yudum Sevgi
1984 – Balayı
1983 - Kurban.
1983 – Bedel
1982 - Yürek Yarası
1982 – Tomruk
1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli
1977 - Silah Arkadaşlaı
1977 - Selvi Boylum A Yazmalım
1977 – Fırtına
1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.
1977 - Ana Ocağı
1976 - Taksi Şöförü
1976 - İki Kızgın Adam.
1976 - Devlerin Aşkı1976 – Deprem
1976 – Delicesine
1976 - Can Pazarı
1976 - Bodrum Hakimi
1976 – Alev
1975 - Yatak Hikayemiz.
1975 - Pisi Pisi
1975 – Köprü
1975 – Baldız
1974 - Yazık Oldu Yarınlar
1974 – Ceza
1973 - Gazi Kadın
1972 - Kanlı Para
1972 – Dönüş
1972 – Baskın
1972 - Asi Gençler
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Unutulan Kadın
1971 - Mualla.
1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün
1971 - Azrailin Beş
1970 - Mechul Kadın
1970 - Kara Gözlüm
1970 - Dağların Kartalı.

