Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakımda: Hastaneden açıklama geldi
Türk sinemasının dev ismi Kadir İnanır'ın ani rahatsızlığı sevenlerini korkuttu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 77 yaşındaki usta oyuncunun son durumuyla ilgili yeni açıklama, kaldırıldığı hastaneden geldi.
Türk sinemasında "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Tatar Ramazan" gibi ölümsüz yapıtlara imza atan Yeşilçam'ın usta çınarı Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırıldı. Aniden rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen 77 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirilmişti.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.
"DÜNDEN BU YANA KISMI İYİLEŞME GÖZLENDİ"
Tedavisi süren İnanır'ın son durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı:
"15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."
İnanır'ın bir süre daha yoğun bakımda tedavi göreceğini söyleyen Prof. Dr. Görgen, usta oyuncunun genel durumunun yakından izlendiği ve İnanır'ın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendiğini ifade etti.
Sevenlerini korkutan haberin ardından İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin net bilgileri paylaştı. Jülide Kural, Kadir İnanır'ın üşütmeye bağlı olarak akciğerlerinde enfeksiyon geliştiğini ve kendisine zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı.
Kural şu ifadeleri kullandı:
"Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."
GEÇMİŞTEN BUGÜNE SAĞLIK MÜCADELESİ
Kadir İnanır, 2024 yılında beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre hastanede kalmış, yaklaşık 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından Aralık 2024'te taburcu olmuştu. Temmuz 2025'te de akciğer enfeksiyonu nedeniyle kısa bir tedavi gören usta sanatçı, 2025-2026 dönemini evinde istirahat ederek ve fizik tedavi görerek geçiriyordu.