Katil İsrail'den Gazze'de katliam: Üst düzey Kassam Komutanı İzzeddin el-Haddad hedef alındı

Soykırımcı İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırılarında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıda Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ın hedef alındığını öne sürdü.

Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Terör devleti İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hava saldırı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze kentini hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi. Saldırılarda Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi ve bir aracın hedef alındığı aktarılan haberde, söz konusu olayda en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

SAĞLIK KAYNAKLARI ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 3'ü kadın olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybederken, bazısı ağır olmak üzere en az 45 kişi de yaralandı.

ÜST DÜZEY 'KASSAM KOMUTANI' HEDEF ALINDI İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.