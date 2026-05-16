Cimbom’dan yerli operasyonu! Okan Buruk’un istediği 2 yıldız için harekete geçildi

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yeni sezonun transfer planlamasına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, özellikle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için gözünü İstanbul Başakşehir'e çevirdi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un, turuncu-lacivertli ekibin iki önemli oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenilirken, transfer sürecinde takas seçeneğinin de masada olduğu belirtildi.

OKAN BURUK'TAN HÜCUM HATTINA ÇİFTE TAKVİYE

Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, özellikle hücum hattındaki rekabeti artırmak ve yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına yönetime detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, farklı mevkilerde görev yapabilen ve tempolu oyun yapısına uyum sağlayabilecek isimler üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, gündeme gelen oyuncular arasında İstanbul Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı ile Bertuğ Yıldırım'ın ön plana çıktığı ifade edildi.

Deneyimli çalıştırıcının, iki oyuncunun da kadroya önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN BEKLENTİSİ VE TAKAS PLANI NETLEŞTİ

Transfer görüşmelerinde en dikkat çeken detayın ise bonservis pazarlığı olduğu öğrenildi

İstanbul Başakşehir'ün, özellikle Bertuğ Yıldırım için yüksek bir gelir hedeflediği belirtilirken, bu nedenle görüşmelerin kolay ilerlemediği ifade edildi.

Maliyeti aşağı çekmek isteyen Galatasaray yönetiminin ise "takas artı bonservis" formülü üzerinde durduğu kaydedildi

Sarı-kırmızılıların, transfer operasyonunda kadro planlamasında geri planda kalan Ahmed Kutucu'yu takasta kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

ASLAN'IN RADARINDAKİ YILDIZLARIN KARNESİ

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı iki isim, bu sezonki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Genç golcü Bertuğ Yıldırım, Başakşehir formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak kalitesini ispatladı.

. Her iki kanatta da görev yapabilen Yusuf Sarı ise görev aldığı 28 müsabakada 1 gol ve 8 asistlik performansıyla takımının hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, her iki oyuncunun kulübüyle olan görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

