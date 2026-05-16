Cimbom’dan yerli operasyonu! Okan Buruk’un istediği 2 yıldız için harekete geçildi
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yeni sezonun transfer planlamasına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, özellikle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için gözünü İstanbul Başakşehir'e çevirdi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un, turuncu-lacivertli ekibin iki önemli oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenilirken, transfer sürecinde takas seçeneğinin de masada olduğu belirtildi.
OKAN BURUK'TAN HÜCUM HATTINA ÇİFTE TAKVİYE
Teknik direktör Okan Buruk'un, özellikle hücum hattındaki rekabeti artırmak ve yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına yönetime detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin, farklı mevkilerde görev yapabilen ve tempolu oyun yapısına uyum sağlayabilecek isimler üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, gündeme gelen oyuncular arasında İstanbul Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı ile Bertuğ Yıldırım'ın ön plana çıktığı ifade edildi.
Deneyimli çalıştırıcının, iki oyuncunun da kadroya önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu aktarıldı.