CANLI YAYIN

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Forbes verileriyle hazırlanan yeni rapor, milyarderlerin büyük bölümünün birkaç seçkin üniversiteden çıktığını ortaya koydu. Harvard zirvedeki yerini korurken Çin üniversitelerinin hızlı yükselişi dikkat çekti. Araştırma, zenginlerin en çok hangi bölümleri tercih ettiğini de gösterdi.

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 1

Dünyanın en zengin insanları hangi üniversitelerden mezun oluyor? Bu soru uzun yıllardır tartışılıyor ancak Forbes'un 2026 milyarder listesi üzerinden hazırlanan yeni araştırma, tabloyu daha net ortaya koydu. "Milyarderlerin Eğitim Profili 2026" başlıklı rapor, milyarderlerin önemli bölümünün belirli üniversitelerde yoğunlaştığını gösterirken, Çin'in yükselişini de gözler önüne serdi.

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 2

MİLYARDERLERİN ÇOĞU İLK 100 ÜNİVERSİTEDEN ÇIKIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, servetin belirli üniversitelerde yoğunlaşması oldu. Rapora göre dünyadaki milyarderlerin yüzde 45,38'i yalnızca ilk 100 üniversiteden mezun. Dahası, ilk 10 üniversite kendi içinde ayrı bir güç merkezi oluşturuyor.

İlk 100'de yer alan milyarder mezunların yaklaşık yüzde 36'sı sadece bu 10 üniversiteden geliyor. Bu tablo, dünyanın en zengin insanlarının büyük kısmının benzer eğitim ağlarından geçtiğini gösteriyor.

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 3

HARVARD ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

Listenin ilk sırasında açık ara farkla Harvard Üniversitesi yer aldı. Harvard mezunu 134 milyarder bulunuyor. İkinci sırada 86 milyarder mezunla Stanford Üniversitesi, üçüncü sırada ise 63 milyarder mezunla Pennsylvania Üniversitesi bulunuyor.

MIT 39 milyarder mezunla dördüncü sıraya yerleşirken, Çin'den Zhejiang Üniversitesi 36 milyarderle beşinci sırada dikkat çekiyor. Zhejiang'ın yükselişi, Çin'in teknoloji ve girişimcilik alanındaki büyümesinin üniversitelere de yansıdığı şeklinde yorumlanıyor.

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 4

En Çok Milyarder Yetiştiren İlk 10 Üniversite

Sıra Üniversite Ülke Milyarder Mezun
1 Harvard Üniversitesi ABD 134
2 Stanford Üniversitesi ABD 86
3 Pennsylvania Üniversitesi ABD 63
4 MIT ABD 39
5 Zhejiang Üniversitesi Çin 36
6 Columbia Üniversitesi ABD 35
7 Moskova Devlet Üniversitesi Rusya 34
8 Güney Kaliforniya Üniversitesi ABD 33
9 Yale Üniversitesi ABD 31
10 Mumbai Üniversitesi Hindistan 31
En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 5

HARVARD MEZUNLARININ SERVETİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Harvard yalnızca mezun sayısıyla değil, mezunlarının toplam servetiyle de zirvede bulunuyor. Rapora göre Harvard mezunlarının toplam serveti 1,235 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, dünya milyarder servetinin yaklaşık yüzde 9'una denk geliyor.

Stanford ve Pennsylvania Üniversitesi de mezun serveti 1 trilyon doları aşan diğer üniversiteler arasında yer aldı. Böylece "trilyon dolarlık üniversiteler kulübü" şimdilik üç okuldan oluşuyor.

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 6

ÇİN ÜNİVERSİTELERİ HIZLA YÜKSELİYOR

Araştırmada en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Çin'in yükselişi oldu. Rapora göre milyarder yetiştiren üniversitelerin yüzde 51,43'ü ABD veya Çin'de bulunuyor. ABD hala sistemin merkezinde yer alsa da Çin üniversiteleri artık üst sıralarda daha görünür hale geliyor. Zhejiang, Tsinghua, Pekin ve Shanghai Jiao Tong gibi üniversiteler listede dikkat çeken okullar arasında yer aldı.

PDD Holdings'in kurucusu Colin Huang ve DeepSeek yöneticisi Liang Wenfeng de Çin üniversitelerinden çıkan dikkat çekici isimler arasında gösteriliyor.

En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var? 7

EN ÇOK MİLYARDER HANGİ BÖLÜMLERDEN ÇIKIYOR?

Rapora göre milyarderlerin en çok tercih ettiği alan işletme ve ekonomi oldu. Araştırma sonuçları, servetin yalnızca teknolojiyle değil iş yönetimiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Milyarderlerin eğitim aldığı alanların dağılımı şöyle:

İşletme ve ekonomi: Yüzde 35,11

Mühendislik: Yüzde 13,63

Doğa bilimleri: Yüzde 6,09

Beşeri bilimler: Yüzde 6,03

Hukuk: Yüzde 4,81

Bilgisayar bilimleri: Yüzde 4,30

Sosyal bilimler: Yüzde 4,21

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin