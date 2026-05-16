En çok milyarder çıkaran üniversite ve bölümler belli oldu: Zirvede kimler var?

Forbes verileriyle hazırlanan yeni rapor, milyarderlerin büyük bölümünün birkaç seçkin üniversiteden çıktığını ortaya koydu. Harvard zirvedeki yerini korurken Çin üniversitelerinin hızlı yükselişi dikkat çekti. Araştırma, zenginlerin en çok hangi bölümleri tercih ettiğini de gösterdi.

Dünyanın en zengin insanları hangi üniversitelerden mezun oluyor? Bu soru uzun yıllardır tartışılıyor ancak Forbes'un 2026 milyarder listesi üzerinden hazırlanan yeni araştırma, tabloyu daha net ortaya koydu. "Milyarderlerin Eğitim Profili 2026" başlıklı rapor, milyarderlerin önemli bölümünün belirli üniversitelerde yoğunlaştığını gösterirken, Çin'in yükselişini de gözler önüne serdi.

MİLYARDERLERİN ÇOĞU İLK 100 ÜNİVERSİTEDEN ÇIKIYOR Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, servetin belirli üniversitelerde yoğunlaşması oldu. Rapora göre dünyadaki milyarderlerin yüzde 45,38'i yalnızca ilk 100 üniversiteden mezun. Dahası, ilk 10 üniversite kendi içinde ayrı bir güç merkezi oluşturuyor. İlk 100'de yer alan milyarder mezunların yaklaşık yüzde 36'sı sadece bu 10 üniversiteden geliyor. Bu tablo, dünyanın en zengin insanlarının büyük kısmının benzer eğitim ağlarından geçtiğini gösteriyor.

HARVARD ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI Listenin ilk sırasında açık ara farkla Harvard Üniversitesi yer aldı. Harvard mezunu 134 milyarder bulunuyor. İkinci sırada 86 milyarder mezunla Stanford Üniversitesi, üçüncü sırada ise 63 milyarder mezunla Pennsylvania Üniversitesi bulunuyor. MIT 39 milyarder mezunla dördüncü sıraya yerleşirken, Çin'den Zhejiang Üniversitesi 36 milyarderle beşinci sırada dikkat çekiyor. Zhejiang'ın yükselişi, Çin'in teknoloji ve girişimcilik alanındaki büyümesinin üniversitelere de yansıdığı şeklinde yorumlanıyor.

En Çok Milyarder Yetiştiren İlk 10 Üniversite Sıra Üniversite Ülke Milyarder Mezun 1 Harvard Üniversitesi ABD 134 2 Stanford Üniversitesi ABD 86 3 Pennsylvania Üniversitesi ABD 63 4 MIT ABD 39 5 Zhejiang Üniversitesi Çin 36 6 Columbia Üniversitesi ABD 35 7 Moskova Devlet Üniversitesi Rusya 34 8 Güney Kaliforniya Üniversitesi ABD 33 9 Yale Üniversitesi ABD 31 10 Mumbai Üniversitesi Hindistan 31