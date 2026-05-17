Çağla Tuğaltay cinayetinde tanık komşu o günü anlattı: Kan damlaları vardı

Türkiye'nin en sarsıcı ve 26 yıldır çözülemeyen en karanlık faili meçhul dosyalarından biri olan Çağla Tuğaltay cinayeti, raftan indirilen dosya ve ortaya çıkan kan donduran tanıklıklarla yeniden gündem oldu. Henüz 15 yaşındayken kendi evinde boğazı kesilerek vahşice katledilen genç kızın davasında, o dönem ailenin karşı komşusu olan ve dehşet anlarına bizzat şahitlik eden kritik tanık ilk kez sessizliğini bozdu. O gün söz konusu apartmanda panik havası hakim olduğunun altını çizen Tuğaltay ailesinin eski komşusu kapı çıkışında kan damlaları olduğunu söyledi.

DEHŞETİN SESİ APARTMANI SARDI: "ÇAĞLA'YI KESMİŞLER!"

Olayın yaşandığı gün apartmanda bulunan ve yaşanan tüm trajediye saniye saniye tanıklık eden komşu, o günün dehşetini adeta yeniden yaşayarak anlattı. Tanık komşu, "Duyduğum bir ses üzerine dışarı fırladık. 'Çağla'yı kesmişler' diye bağırıyorlardı. O çığlıkları duyunca zaten paldır küldür dışarı çıktık" ifadelerini kullanarak apartmanda yaşanan kaos anlarını aktardı. Dışarı çıktığı anda karşılaştığı manzaranın bir korku filmini andırdığını belirten tanık, apartman içerisindeki her noktanın adeta bir kan gölüne döndüğünü vurguladı.

KİMİN ELİ KANLIYDI? KRİTİK "BABA" DETAYI

Yıllardır süregelen iddialar ve şüpheler arasında en dikkat çekici noktalardan biri de maktulün babasının olay anındaki durumuydu. Tanık komşu, cinayet sonrası babayı gördüğü anları tüm çıplaklığıyla paylaştı. Komşu, "İçeride polisler varken babayı kapıya oturtmuşlardı. Adam öylece oturuyordu; üzgün, karamsar ve düşünceli bir haldeydi. Elleri başının arasındaydı" şeklinde konuştu. ATV muhabiri Şükran Uslu'nun babanın elinde kan görüp görmediğine dair sorusuna ise net bir yanıt veren tanık, "Babayı gördüm, evet. Elinde falan kan görmedim. Karşı apartmandan biri eli kanlı birini görmüş sanırım ama baba içeri girdiğinde 'ellerimi yıkadım' diyordu" sözleriyle o anki sıcak temas anlarını ve babanın ifadelerini aktardı.

"KAN İZLERİ DIŞARIYA KADAR UZANIYORDU"

Cinayet sonrası olay yerinde yapılan incelemelerde, katilin iz bırakarak kaçtığına dair çarpıcı teknik detaylar tanık beyanlarıyla örtüşüyor. Apartmanın her köşesinde kan izi gördüğünü belirten tanık komşu, "Asansörde kan vardı, alt katta kan vardı, bir de kapı çıkışında kan lekeleri vardı. Yapan kişi zaten kaçmıştı tahmin ediyorum çünkü kan damlaları dışarıya kadar vardı" diyerek katilin izlediği kaçış güzergahını tarif etti. Bu kan damlalarının, katilin yaralanmış olabileceği ya da üzerindeki kanlarla kaçtığı ihtimalini güçlendiren "tarihi bir tanıklık" olduğu ifade ediliyor.