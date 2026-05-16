CANLI YAYIN

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, hem milyonlarca borçlu vatandaşı rahatlatacak hem de uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekecek dev torba yasa teklifinin ilk 5 maddesini kabul etti. Düzenlemeyle birlikte, kamuya borcu olan 15 milyon vatandaşa 72 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, varlığını ve gelirini Türkiye'ye taşıyan yabancı yatırımcılara 20 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanacak.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 1

TBMM Genel Kurulu'nda kamuya borcu olan 15 milyon vatandaşa 72 aya kadar taksitlendirme imkânı getiren ve yabancı yatırımcıya yatırım kolaylığı sağlayan torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 2

TÜRKİYE'YE YERLEŞMELERİ İÇİN TEŞVİK
Genel Kurulda kabul edilen düzenlemelere göre Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek. Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 3

20 YIL BOYUNCA VERGİ İSTİSNASI
Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 4

Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 5

ÜCRETTEN DE VERGİ ALINMAYACAK
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 6

Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinde, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri açısından brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan 3 ve 5 katlarını birlikte veya ayrı ayrı bir kata kadar belirlemeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 7

36 AY TAKSİT 72 AYA ÇIKACAK
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 8

20 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK
TBMM'ye ulaşan Gelir İdaresi verileri mükelleflerin yüzde 98.6'sının toplam borcunun 1 milyon liranın altında bulunduğunu ortaya koydu.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 9

Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan geniş kitlenin yaklaşık 15 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.

15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı 10

Yasal takip aşamasındaki kişi sayısının ise 4.2 milyon düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Bağ-Kur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısının da yaklaşık 1.5 milyon olduğu kaydediliyor. Teklifin kalan maddeleri 20 Mayıs'ta Genel Kurul'da görüşülecek.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin