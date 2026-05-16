15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı
TBMM Genel Kurulu, hem milyonlarca borçlu vatandaşı rahatlatacak hem de uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekecek dev torba yasa teklifinin ilk 5 maddesini kabul etti. Düzenlemeyle birlikte, kamuya borcu olan 15 milyon vatandaşa 72 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, varlığını ve gelirini Türkiye'ye taşıyan yabancı yatırımcılara 20 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanacak.
TÜRKİYE'YE YERLEŞMELERİ İÇİN TEŞVİK
Genel Kurulda kabul edilen düzenlemelere göre Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek. Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.
20 YIL BOYUNCA VERGİ İSTİSNASI
Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak.
Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
ÜCRETTEN DE VERGİ ALINMAYACAK
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.