15 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı

Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinde, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri açısından brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan 3 ve 5 katlarını birlikte veya ayrı ayrı bir kata kadar belirlemeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

36 AY TAKSİT 72 AYA ÇIKACAK

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.

20 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'ye ulaşan Gelir İdaresi verileri mükelleflerin yüzde 98.6'sının toplam borcunun 1 milyon liranın altında bulunduğunu ortaya koydu.

Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan geniş kitlenin yaklaşık 15 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.

Yasal takip aşamasındaki kişi sayısının ise 4.2 milyon düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Bağ-Kur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısının da yaklaşık 1.5 milyon olduğu kaydediliyor. Teklifin kalan maddeleri 20 Mayıs'ta Genel Kurul'da görüşülecek.