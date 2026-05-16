Kocaeli’deki “Bir Gençlik Şöleni Programı”nda renkli görüntüler

Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı. Erdoğan, stadın dışında kurulan alanda yaptığı açıklamada, gençleri selamlayarak, "Sanayinin teknolojinin, bilimin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kocaeli'de sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, sevginiz, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenabı Allah'a hamdolsun" dedi.

"Sizlerle birlikte destan yazıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, 'Her şey Türkiye için' diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, Terörsüz Türkiye hedefimizin. menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz" diye konuştu.

"GELECEĞİN BÜROKRATLARI, SİYASİLERİ, BAKANLARI İNŞALLAH CUMHURBAŞKANLARI SİZİN İÇİNİZDEN ÇIKACAK"

Terörle mücadele için harcanan kaynakların eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcansın istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bakın, milletimiz yakın tarihimizde 'Gençlik eyvah' diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvah olmadığı gibi, kimseye eyvallahı da olmayacak çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir. Başımızın tacıdır. Her bir gencimiz. Varsın birileri size sürekli karamsarlığa sürüklesin, varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak" ifadelerini kullandı.