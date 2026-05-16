Kocaeli’deki “Bir Gençlik Şöleni Programı”nda renkli görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kocaeli'deki "Bir Gençlik Şöleni Programı"nda renkli görüntüler sahne oldu. Tribünlerde açılan dev pankartlar geceye damga vururken, "Reise sözümüz" koreografisi ve Erdoğan'ın yer aldığı özel görseller büyük alkış topladı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Binlerce gencin Turka Kocaeli Stadyumu'nu doldurduğu gecede, dev koreografiler ve dikkat çeken gösteriler izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun vurgulandığı programda stadyumdaki atmosfer sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

ÜÇ PARÇALI DEV KOREOGRAFİ STADYUMU KAPLADI

Gecenin en dikkat çeken anı, tribünleri tamamen kaplayan ve üç bölümden oluşan devasa koreografi oldu.

Türk ve İslam tarihinin şanlı sembollerinin bir araya getirildiği görsel şölende gençler, "Mazide kökümüz" ifadesiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yer vererek tarihe selam durdu

Koreografinin merkezinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dev portresi yükselirken, tribünleri dolduran binlerce genç hep bir ağızdan, "Reise sözümüz" diyerek bağlılıklarını ve güvenlerini haykırdılar.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA TAM BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Geleceğe dair güçlü mesajların verildiği koreografinin son bölümünde ise Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi başroldeydi.

İnsansız hava araçları ve yerli savaş uçağı görsellerinin eşlik ettiği dev pankartta, "İstikbalde müjdemiz var" mesajı verilerek tam bağımsız Türkiye hedefi vurgulandı

Programın her anında hissedilen heyecan, dron gösterileriyle zirveye taşınırken, stadyumdaki atmosfer Türkiye Yüzyılı'na olan inancı bir kez daha pekiştirdi.

STADYUMDA BAYRAM HAVASI

Binlerce gencin katılımıyla bir bayram havasında geçen buluşma, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle adeta bir şölene dönüştü

. Savunma sanayiinden milli sembollere kadar birçok önemli figürün yer aldığı görseller, sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı

Gençlik şöleni, Başkan Erdoğan'ın gençlerle olan güçlü bağını ve Türkiye'nin gelecek hedeflerindeki kararlılığını bir kez daha perçinlemiş oldu

ZAYN SOFUOĞLU'NDAN NEFES KESEN MOTOR ŞOV

Başkan Erdoğan'ın hitabı öncesinde stadyum zeminine çıkan dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, sergilediği performansla geceye damga vurdu.

Minik yetenek, arkasında Türk bayrağı dalgalanan motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenleri büyüledi.

Zayn Sofuoğlu, motosikletiyle gerçekleştirdiği sürüş performansıyla tribünlerden büyük alkış toplarken, gençlerin heyecanı stadyum sınırlarını aştı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı. Erdoğan, stadın dışında kurulan alanda yaptığı açıklamada, gençleri selamlayarak, "Sanayinin teknolojinin, bilimin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kocaeli'de sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, sevginiz, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenabı Allah'a hamdolsun" dedi.
"Sizlerle birlikte destan yazıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, 'Her şey Türkiye için' diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, Terörsüz Türkiye hedefimizin. menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz" diye konuştu.

"GELECEĞİN BÜROKRATLARI, SİYASİLERİ, BAKANLARI İNŞALLAH CUMHURBAŞKANLARI SİZİN İÇİNİZDEN ÇIKACAK"
Terörle mücadele için harcanan kaynakların eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcansın istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bakın, milletimiz yakın tarihimizde 'Gençlik eyvah' diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvah olmadığı gibi, kimseye eyvallahı da olmayacak çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir. Başımızın tacıdır. Her bir gencimiz. Varsın birileri size sürekli karamsarlığa sürüklesin, varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA NASIL ESKİ DÜNYA DEĞİLSE, TÜRKİYE'DE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanını merhem olacak olan sizlersiniz. Yer yüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak; sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı parlayan bir Türkiye var

Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin altın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz, gücümüzü biliyoruz, potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerji de yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek, ekonomide, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz, yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim."

TÜRKİYE İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
