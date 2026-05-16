Alzheimer hastalarını umutlandıran gelişme: Hafıza kaybı ilk kez geri döndürüldü!

Alzheimer ve demans yıllardır beyin hücrelerinin ölmesiyle açıklanıyordu. Ancak yeni bir araştırma, sorunun daha erken başladığını gösterdi. Bilim insanlarına göre bazı beyin hücreleri ölmeden önce enerjisini kaybediyor olabilir. Bu durum da unutkanlık ve düşünme sorunlarını tetikleyebilir.

BEYİN SÜREKLİ ENERJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Mitokondriler, hücrelerin çalışabilmesi için gerekli enerjiyi sağlayan yapılar olarak biliniyor. Beyin ise insan vücudunda en fazla enerji tüketen organlardan biri. Nöronların birbirleriyle iletişim kurabilmesi, hafızanın oluşması ve düşünme süreçlerinin devam etmesi için sürekli enerji gerekiyor.

Araştırmacılar, mitokondriyal aktivitedeki düşüşün nöronların iletişimini zayıflattığını ve zamanla bilişsel gerilemeye yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum, Alzheimer gibi hastalıklarda görülen unutkanlık ve düşünme problemlerini açıklayabilecek yeni bir mekanizmaya işaret ediyor.