İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi"

Sihirli Annem'in unutulmaz Betüş Peri'si İnci Türkay, Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Hayatının dönüm noktalarını, İngiltere'ye radikal taşınma sürecini ve vefat eden rol arkadaşı Defne Joy Foster ile ilgili yıllardır içinde taşıdığı o vicdan muhasebesini ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

Türkay, "Ondan sonra şöyle bir duyguya girdim: Ben artık hiçbir şeye üzülemem, kaybedecek hiçbir şeyim yok. En büyük darbeyi zaten yemiştim. Her şeye şükrediyorum ve bu yüzden hep pozitif kalabiliyorum" dedi.

Hayatındaki en büyük kırılma noktasının 25 yaşındayken babasını kanserden kaybetmesi olduğunu belirten İnci Türkay, bu kaybın ardından hayata bakışının tamamen değiştiğini söyledi.

300 METREKAREDEN 60 METREKARELİK EVE: LONDRA'DA SIFIRDAN BAŞLAMAK

Devlet Tiyatrolarından bir günde istifa ederek 8 yaşındaki oğlu Ali ile birlikte radikal bir kararla Londra'ya yerleştiğini anlatan ünlü oyuncu, bu sürecin bir şımarıklık değil, hayatı bambaşka deneyimleme arzusu olduğunu vurguladı.

Türkay, "Türkiye'de imrenilecek bir hayatım vardı. Bir anda 300 metrekarelik evden çıkıp Londra'da 60 metrekarelik bir eve girdim. Çok bilinmeze gittim, ilk zamanlar çok zordu ama sıfırdan başlamayı seviyorum. Şimdi 10 yıl oldu ve orada çok sistemli, düzgün bir hayat kurdum" ifadelerini kullandı