CANLI YAYIN

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, zamansız kaybıyla Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster ile aralarında yaşanan kırgınlığı ve vefatından hemen önceki son görüşmelerini tüm açıklığıyla anlattı.

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 1

Sihirli Annem'in unutulmaz Betüş Peri'si İnci Türkay, Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Hayatının dönüm noktalarını, İngiltere'ye radikal taşınma sürecini ve vefat eden rol arkadaşı Defne Joy Foster ile ilgili yıllardır içinde taşıdığı o vicdan muhasebesini ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 2

"HİÇBİR ŞEY BENİ BABAMIN ÖLÜMÜ KADAR ÜZEMEZ"

Hayatındaki en büyük kırılma noktasının 25 yaşındayken babasını kanserden kaybetmesi olduğunu belirten İnci Türkay, bu kaybın ardından hayata bakışının tamamen değiştiğini söyledi.

Türkay, "Ondan sonra şöyle bir duyguya girdim: Ben artık hiçbir şeye üzülemem, kaybedecek hiçbir şeyim yok. En büyük darbeyi zaten yemiştim. Her şeye şükrediyorum ve bu yüzden hep pozitif kalabiliyorum" dedi.

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 3

300 METREKAREDEN 60 METREKARELİK EVE: LONDRA'DA SIFIRDAN BAŞLAMAK

Devlet Tiyatrolarından bir günde istifa ederek 8 yaşındaki oğlu Ali ile birlikte radikal bir kararla Londra'ya yerleştiğini anlatan ünlü oyuncu, bu sürecin bir şımarıklık değil, hayatı bambaşka deneyimleme arzusu olduğunu vurguladı.

Türkay, "Türkiye'de imrenilecek bir hayatım vardı. Bir anda 300 metrekarelik evden çıkıp Londra'da 60 metrekarelik bir eve girdim. Çok bilinmeze gittim, ilk zamanlar çok zordu ama sıfırdan başlamayı seviyorum. Şimdi 10 yıl oldu ve orada çok sistemli, düzgün bir hayat kurdum" ifadelerini kullandı

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 4

İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 5

DEFNE JOY FOSTER İTİRAFI

Programın en duygusal anları ise Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşı merhum Defne Joy Foster'dan bahsedildiği dakikalar oldu.

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 6

"ÇOK DİL DÖKTÜM DİNLEMEDİ"

Foster ile vefatından önce aralarında geçen bir tartışmayı ve son geceyi anlatan Türkay, yaşadığı vicdan muhasebesini şu sözlerle aktardı:

"Sihirli Annem setinde köpeğim yüzünden biraz tartışmıştık, o astım hastasıydı ve sigara içiyordu, ben de ona kızıyordum. Ama sonra barışmıştık. Vefat ettiği gece Nişantaşı'ndaki evime geldi. 'Hadi Beyoğlu'na çıkalım' dedi. Ben hiç sevmem akşam hayatını, zaten halsizdim, grip gibiydim. 'Çıkma, kal burada' diye çok dil döktüm. Dinlemedi, gitti. Sabaha karşı vefat haberini aldım. Günlerce salonda oturup duvara baktım. O çıkışı defalarca yaşadım. Rüyalarımda o kapıyı kapatıyorum, zincirliyorum gitmesin diye... Ama gitti"

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 7

Defne Joy Foster, enerjisi, samimiyeti ve kendine has neşesiyle Türkiye'nin en sevilen ekran yüzlerinden biriydi. Erken yaştaki kaybı, televizyon dünyasında ve onu sevenlerin kalbinde gerçekten çok büyük bir boşluk bıraktı. Geride bıraktığı en değerli emaneti oğlu Can oldu.

İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi" 8

Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlenen Defne Joy Foster, 2009 yılında da Can'ı kucağına almıştı.

Defne Joy Foster’ın annesinden FETÖ iddiası DEFNE JOY FOSTER'IN ANNESİNDEN FETÖ İDDİASI
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin