İnci Türkay Defne Joy Foster’in son gününü anlattı: "Gitme dedim dinlemedi"
Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, zamansız kaybıyla Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster ile aralarında yaşanan kırgınlığı ve vefatından hemen önceki son görüşmelerini tüm açıklığıyla anlattı.
Sihirli Annem'in unutulmaz Betüş Peri'si İnci Türkay, Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Hayatının dönüm noktalarını, İngiltere'ye radikal taşınma sürecini ve vefat eden rol arkadaşı Defne Joy Foster ile ilgili yıllardır içinde taşıdığı o vicdan muhasebesini ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.
"HİÇBİR ŞEY BENİ BABAMIN ÖLÜMÜ KADAR ÜZEMEZ"
Hayatındaki en büyük kırılma noktasının 25 yaşındayken babasını kanserden kaybetmesi olduğunu belirten İnci Türkay, bu kaybın ardından hayata bakışının tamamen değiştiğini söyledi.
Türkay, "Ondan sonra şöyle bir duyguya girdim: Ben artık hiçbir şeye üzülemem, kaybedecek hiçbir şeyim yok. En büyük darbeyi zaten yemiştim. Her şeye şükrediyorum ve bu yüzden hep pozitif kalabiliyorum" dedi.
300 METREKAREDEN 60 METREKARELİK EVE: LONDRA'DA SIFIRDAN BAŞLAMAK
Devlet Tiyatrolarından bir günde istifa ederek 8 yaşındaki oğlu Ali ile birlikte radikal bir kararla Londra'ya yerleştiğini anlatan ünlü oyuncu, bu sürecin bir şımarıklık değil, hayatı bambaşka deneyimleme arzusu olduğunu vurguladı.
Türkay, "Türkiye'de imrenilecek bir hayatım vardı. Bir anda 300 metrekarelik evden çıkıp Londra'da 60 metrekarelik bir eve girdim. Çok bilinmeze gittim, ilk zamanlar çok zordu ama sıfırdan başlamayı seviyorum. Şimdi 10 yıl oldu ve orada çok sistemli, düzgün bir hayat kurdum" ifadelerini kullandı
İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.
DEFNE JOY FOSTER İTİRAFI
Programın en duygusal anları ise Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşı merhum Defne Joy Foster'dan bahsedildiği dakikalar oldu.