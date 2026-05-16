Gizem Karaca "uzun süre sonra" notuyla paylaştı: Doğallığıyla mest etti

Gizem Karaca, geçtiğimiz yıl kızı Leyla Yaz'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Vaktinin çoğunu bebeğine ayıran güzel oyuncu, uzun süren sessizliğini bozdu. Karaca'nın "Uzun süre sonra..." notuyla paylaştığı tekli kareleri, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi başarılı projelerle ekranların sevilen yüzü haline gelen Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmiş ve evliliğin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmek adına İzmir'e yerleşmişti. Doğayla iç içe sürdürdüğü mutlu evliliğiyle sık sık parmakla gösterilen ünlü çiftten, geçtiğimiz yıl müjdeli bir haber gelmişti.

ŞİMDİLERDE EKRANLARDAN UZAKTA YAŞIYOR 33 yaşındaki güzel oyuncu, hayranlarına verdiği hamilelik müjdesinin ardından 26 Haziran 2025'te kızı Leyla Yaz'ı sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu tadan Ekmekçi çifti, o günden bu yana hayatlarını tamamen kızları Yaz'a göre şekillendirdi.

"UZUN SÜRE SONRA BENİM FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİK" Vaktinin neredeyse tamamını evladına ayıran ve bir süredir yalnızca anne-bebek paylaşımları yapan Gizem Karaca, bu kez ezber bozdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, uzun bir aradan sonra ilk kez sadece kendisinin yer aldığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve fit görünümüyle göz kamaştıran Karaca, paylaşımına "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik" notunu düştü.