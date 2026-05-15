Vücudunuzda çok varsa dikkat: Bilim insanları o vitaminin gizli tehlikesini açıkladı!

B12 vitamini yıllardır enerji ve sinir sistemiyle ilişkilendiriliyordu. Ancak son araştırmalar, düşük seviyelerin yanı sıra aşırı yüksek B12 değerlerinin de bazı kanser türleriyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu ilişkinin nedenini hala netleştirmeye çalışıyor.

Yorgunluk, halsizlik ve unutkanlık denince akla ilk gelen vitaminlerden biri olan B12, son yıllarda farklı bir tartışmanın merkezine yerleşti. Uzun süre sadece eksikliğiyle gündeme gelen vitaminin, kanda normalin çok üzerinde çıkmasının da bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceği öne sürülüyor.

B12 VİTAMİNİ VÜCUTTA ÖNEMLİ ROLE SAHİP B12 vitamini, vücudun temel işleyişi için kritik görevler üstleniyor. Özellikle sinir sisteminin korunması, DNA üretimi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gerekli görülüyor. Uzmanlara göre yeterli B12 alınmadığında sürekli yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve bilişsel yavaşlama gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Vitamin doğal olarak daha çok hayvansal gıdalarda bulunuyor. Bu nedenle vegan beslenen kişilerde veya emilim problemi yaşayan bireylerde eksiklik daha sık görülüyor.

BİLİM İNSANLARI DNA BAĞLANTISINA ODAKLANDI Bilim insanlarının dikkatini çeken nokta, B12'nin DNA üretimindeki rolü oldu. Çünkü kanserin temelinde de çoğu zaman DNA hasarı yer alıyor. Şiddetli B12 eksikliğinin hücrelerin kendini onarma sürecini etkileyebileceği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar, dengeli B12 seviyelerinin hücreleri genetik bozulmalara karşı koruyabileceğini savunuyor. Ancak tablo burada daha karmaşık hale geliyor. Çünkü bazı çalışmalarda, kanda aşırı yüksek B12 seviyeleri ile özellikle akciğer, kolon, meme ve yemek borusu kanseri arasında bağlantılar bulundu.

37 BİN KİŞİLİK ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ 2026 yılında yapılan ve 37 binden fazla kolon kanseri hastasını inceleyen araştırma, yüksek B12 seviyelerine sahip bireylerde hayatta kalma oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bunun doğrudan vitamin kaynaklı olduğunu söylemekten kaçındı. Çalışmada B12'nin bir "biyobelirteç" olabileceği vurgulandı. 2022 ve 2024 yıllarında yayımlanan incelemelerde de benzer sonuçlar çıktı. Araştırmacılar, yüksek B12 takviyesinin doğrudan kansere yol açtığını gösteren güçlü bir kanıt bulunmadığını belirtti.

VİETNAM'DAKİ ÇALIŞMA TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ 2024 yılında Vietnam'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada hem çok düşük hem de çok yüksek B12 alımına sahip kişilerde kanser riskinin arttığı görüldü. Araştırmacılar bu durumu "U şeklinde ilişki" olarak tanımladı. Ancak çalışmanın bazı sınırlamaları da bulunuyor. Araştırma gözlemsel olduğu için doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurulamıyor. Ayrıca katılımcıların beslenme alışkanlıkları anketlerle ölçüldü. Bu yöntemlerin her zaman kesin sonuç vermediği belirtiliyor.

B12 VİTAMİNİ NE KADAR ALINMALI? Uzmanlara göre yetişkin bireyler için günlük önerilen B12 miktarı yaklaşık 2,4 ila 2,8 mikrogram arasında değişiyor. Doktor kontrolü olmadan yüksek doz takviye kullanımının ise dikkatle değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar özellikle şu durumlarda doktora danışılmasını öneriyor: Sürekli yorgunluk hissi

Unutkanlık ve dikkat problemi

Uzun süreli yüksek B12 değeri

Kontrolsüz takviye kullanımı

Emilim bozukluğu şüphesi