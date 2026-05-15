Galata Köprüsü’nde “ücretsiz boya” tuzağı: Kadın turistlere kabusu yaşattılar
İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde turistleri "Ayakkabınızı bedava temizleyelim" diyerek tuzağa düşüren iki şahıs, para isteyip tartışma çıkardı. Kameraya alındıklarını fark eden şüpheliler skandal hareketlerde bulundu. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından iki zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'un simge noktalarından Galata Köprüsü'nde yaşanan skandal olay pes dedirtti. İddiaya göre ayakkabı boyacılığı yapan şahıslar, özellikle kadın turistleri hedef alarak "Ayakkabılarınızı ücretsiz temizleyelim" bahanesiyle yanlarına çağırdı.
Temizlik işleminin ardından turistlerden para talep eden şahıslarla yabancı turist arasında tartışma çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülendiğini fark eden şüpheliler bu kez saldırgan tavırlar sergileyip hayasız hareketlerde bulundu.
POLİS HAREKTE GEÇTİ
Galata Köprüsü üzerinde bir turist tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüyü inceleyen polis, çalışma başlattı.
Görüntüde, turist ile ayakkabı boyacısı arasında tartışma çıktığı, daha sonra başka bir kişinin de olaya dahil olduğu ve turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu anlaşıldı.
İKİ ŞAHIS GÖZALTINDA
Polis tarafından kimliği belirlenen şüpheliler V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.