Galata Köprüsü’nde “ücretsiz boya” tuzağı: Kadın turistlere kabusu yaşattılar

Temizlik işleminin ardından turistlerden para talep eden şahıslarla yabancı turist arasında tartışma çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülendiğini fark eden şüpheliler bu kez saldırgan tavırlar sergileyip hayasız hareketlerde bulundu.

POLİS HAREKTE GEÇTİ

Galata Köprüsü üzerinde bir turist tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüyü inceleyen polis, çalışma başlattı.

Görüntüde, turist ile ayakkabı boyacısı arasında tartışma çıktığı, daha sonra başka bir kişinin de olaya dahil olduğu ve turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu anlaşıldı.