Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun boşandı! Marsel’in velayeti kime verildi?
8 yıllık evliliklerini Gemlik Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandıran Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çiftinin ayrılık kararı hayranlarını şoke etti. Anlaşmalı olarak yollarını ayıran ikilinin oğulları Marsel'in velayeti anneye verilirken, boşanmanın perde arkasındaki detaylar da netleşti.
Magazin dünyasında parmakla gösterilen, mutluluklarıyla her fırsatta hayran bırakan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evliliği resmi olarak sona erdi. TAKVİM'den Şerif Ercan'ın haberine göre; 2018 yılında büyük bir aşkla dünyaevine giren ünlü oyuncu çift, geçen pazartesi günü Gemlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.
ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
Anlaşmalı boşanma dilekçesiyle mahkemeye başvuran ünlü çiftin 8 yıllık evliliği, duruşma salonunda tek celsede bitti. Mahkeme, çiftin Temmuz 2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel'in velayetini anne Cansu Tosun'a verdi.
İkiliye yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, ayrılık kararı tamamen ortaklaşa alındı. Evliliklerini dostça bitiren çiftin, oğulları için medeni ilişkilerini aynı şekilde sürdürecekleri öğrenildi.
AŞKLARI SET DUVARLARINI AŞMIŞTI
Bugün tek celsede noktalanan bu büyük aşkın temelleri, aslında televizyon ekranlarında atılmıştı. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 2016 yılında yayımlanan "Familya" dizisinin setinde ilk kez bir araya gelmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede derin bir aşka dönüştü ve ikili, evlilik kararı almakta gecikmedi.
Takvimler Ağustos 2018 tarihini gösterdiğinde ise Antalya'da festival konseptinde organize edilen rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdiler. Günlerce konuşulan bu neşeli düğünün ardından çiftin mutluluğu, Temmuz 2020'de oğulları Marsel'in dünyaya gelmesiyle taçlanmıştı.