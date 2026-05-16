Milyonların gözü bu tabloda! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Emekli ve memur ne kadar alacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 26'ya yükseltmesiyle milyonların maaş hesabı değişti; emekli ve memur için Temmuz 2026 ve Ocak 2027 zam senaryoları netleşirken, yeni maaş tabloları kalem kalem ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 18'den yüzde 26'ya güncellemesi, milyonlarca memur ve emeklinin maaş terazisini değiştirdi.

MAAŞ HESAPLARI SİL BAŞTAN! EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ALACAK?

8 puanlık kritik artışla birlikte Temmuz 2026 ve Ocak 2027 dönemleri için zam senaryoları yeniden yazılırken, kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları da netleşmeye başladı. İşte kalem kalem, meslek meslek yeni maaş tahminleri.

MERKEZ BANKASI HEDEF YÜKSELTTİ, MAAŞLARDA ROTA DEĞİŞTİ

Ekonomi yönetiminden gelen son açıklamalar, maaş zamları üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası yetkilileri, "Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullanarak yeni yol haritasını paylaştı.

Bu 8 puanlık yükseliş, memurdan emekliye kadar geniş bir kesimin maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen yüzde 14,64'lük enflasyon verisi ise zam oranları için en güçlü referans noktası oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM TAHMİNİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz 2026 ve Ocak 2027 dönemlerine ilişkin zam oranları mercek altına alındı. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının Temmuz ayında yüzde 18,5, 2027 Ocak ayında ise yüzde 7,6 oranında artması öngörülüyor.

Bu rakamlara göre, mevcut maaşı 20 bin lira olan bir emeklinin hesabına Temmuz ayında 23 bin 700 lira yatacak; aynı emekli 2027'nin başında ise 25 bin 501 lira alacak. Maaşı 30 bin lira seviyesinde olan emekliler için ise tablo Temmuz'da 35 bin 550 lira, Ocak'ta ise 38 bin 252 lira olarak güncellendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ MAAŞ TABLOSU

Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla maaşları belirlenen memur ve memur emeklileri için de beklentiler yükseldi. Temmuz ayında yüzde 14,2, Ocak 2027'de ise yüzde 5,6 oranında bir zam yapılması gündemde. Bu senaryoya göre, 27 bin 888 lira olan en düşük emekli memur aylığı, Temmuz ayında 31 bin 849 liraya, 2027 Ocak ayında ise 33 bin 633 liraya yükselecek.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ LİSTESİ: KİM NE KADAR ALACAK?

Milyonlarca kamu çalışanının en çok merak ettiği meslek bazlı maaş listesinde de rakamlar dudak uçuklattı. Eğer tahminler birebir gerçekleşirse;

En düşük memur maaşı Temmuz'da 73 bin 541 liraya, Ocak 2027'de ise 77 bin 660 liraya çıkacak. Eğitim neferlerinin gözü kulağı olan öğretmen maaşlarının (1/4) Temmuz ayında 83 bin 786 lira, Ocak ayında ise 88 bin 478 lira olması bekleniyor. Fedakarca görev yapan hemşirelerin (5/1) maaşı Temmuz'da 85 bin 387 lirayı, Ocak 2027'de ise 90 bin 169 lirayı bulacak. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerin (8/1) hesabına ise Temmuz ayında 93 bin 206 lira, Ocak ayında ise tam 98 bin 426 lira yatacak.

