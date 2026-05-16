Milyonların gözü bu tabloda! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Emekli ve memur ne kadar alacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ MAAŞ TABLOSU Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla maaşları belirlenen memur ve memur emeklileri için de beklentiler yükseldi. Temmuz ayında yüzde 14,2, Ocak 2027'de ise yüzde 5,6 oranında bir zam yapılması gündemde. Bu senaryoya göre, 27 bin 888 lira olan en düşük emekli memur aylığı, Temmuz ayında 31 bin 849 liraya, 2027 Ocak ayında ise 33 bin 633 liraya yükselecek.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ LİSTESİ: KİM NE KADAR ALACAK? Milyonlarca kamu çalışanının en çok merak ettiği meslek bazlı maaş listesinde de rakamlar dudak uçuklattı. Eğer tahminler birebir gerçekleşirse;

En düşük memur maaşı Temmuz'da 73 bin 541 liraya, Ocak 2027'de ise 77 bin 660 liraya çıkacak. Eğitim neferlerinin gözü kulağı olan öğretmen maaşlarının (1/4) Temmuz ayında 83 bin 786 lira, Ocak ayında ise 88 bin 478 lira olması bekleniyor. Fedakarca görev yapan hemşirelerin (5/1) maaşı Temmuz'da 85 bin 387 lirayı, Ocak 2027'de ise 90 bin 169 lirayı bulacak. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerin (8/1) hesabına ise Temmuz ayında 93 bin 206 lira, Ocak ayında ise tam 98 bin 426 lira yatacak.