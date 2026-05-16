Milyonların gözü bu tabloda! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar: Emekli ve memur ne kadar alacak?
Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 26'ya yükseltmesiyle milyonların maaş hesabı değişti; emekli ve memur için Temmuz 2026 ve Ocak 2027 zam senaryoları netleşirken, yeni maaş tabloları kalem kalem ortaya çıktı.
Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 18'den yüzde 26'ya güncellemesi, milyonlarca memur ve emeklinin maaş terazisini değiştirdi.
8 puanlık kritik artışla birlikte Temmuz 2026 ve Ocak 2027 dönemleri için zam senaryoları yeniden yazılırken, kuruşu kuruşuna yeni maaş tabloları da netleşmeye başladı. İşte kalem kalem, meslek meslek yeni maaş tahminleri.
MERKEZ BANKASI HEDEF YÜKSELTTİ, MAAŞLARDA ROTA DEĞİŞTİ
Ekonomi yönetiminden gelen son açıklamalar, maaş zamları üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası yetkilileri, "Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullanarak yeni yol haritasını paylaştı.
Bu 8 puanlık yükseliş, memurdan emekliye kadar geniş bir kesimin maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen yüzde 14,64'lük enflasyon verisi ise zam oranları için en güçlü referans noktası oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM TAHMİNİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz 2026 ve Ocak 2027 dönemlerine ilişkin zam oranları mercek altına alındı. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının Temmuz ayında yüzde 18,5, 2027 Ocak ayında ise yüzde 7,6 oranında artması öngörülüyor.
Bu rakamlara göre, mevcut maaşı 20 bin lira olan bir emeklinin hesabına Temmuz ayında 23 bin 700 lira yatacak; aynı emekli 2027'nin başında ise 25 bin 501 lira alacak. Maaşı 30 bin lira seviyesinde olan emekliler için ise tablo Temmuz'da 35 bin 550 lira, Ocak'ta ise 38 bin 252 lira olarak güncellendi.