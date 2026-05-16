Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova Özbekistan’da görkemli bir düğünle evlendi

"Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinin yıldızları Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, şubat ayındaki nikahtan sonra Özbekistan'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sosyal medyaya düşen ilk kareler kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi "Bozkır Arslanı Celaleddin"de Celaleddin ve Kutlubike karakterlerine hayat veren ünlü oyuncular Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, ekranlardaki büyük aşklarını gerçek hayata taşıdı. Şubat ayında gizlice evlenen ünlü çift, asıl büyük kutlamayı gelin hanımın memleketi Özbekistan'da gerçekleştirdi.

MÜJDELİ HABER GELDİ Mutluluğa giden yolda ilk resmi adımı 15 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen samimi bir nişan töreniyle atan ikili, hemen ardından nikah masasına oturmuştu. Hayatlarını sessiz sedasız birleştiren oyuncu ikili, asıl büyük ve görkemli kutlamayı ise bahar aylarına sakladı.

GELİN ODASINDAN İLK PAYLAŞIM Aylardır merakla beklenen rüya gibi düğün için adres, güzel oyuncunun memleketi Özbekistan oldu. Düğünün hemen ertesi günü sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yulduz Rajabova, hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. Lüks bir otelin gelin odasından ayna karşısı pozunu paylaşan Rajabova, arkasında isminin nakışla işlendiği saf ipek beyaz hazırlık sabahlığıyla göz kamaştırdı. Saçlarını asil bir sıkı topuz yaptıran ve zarif inci küpeleriyle duru güzelliğini ön plana çıkaran başarılı oyuncu, bu kareye "Bridal morning" (Gelin sabahı) notunu düştü.

SADE VE ŞIK TERCİH Düğün alanından gelen ilk fotoğraflarda tüm gözler Yulduz Rajabova'nın zamansız gelinlik tercihine çevrildi. Adeta bir kuğu gibi arz-ı endam eden güzel oyuncu, şu detaylarla zarafetin sembolü oldu: Boğazı tamamen saran dantel işlemeli dik yaka. Omuzlardan bileklere kadar uzanan asil şeffaf dantel kollar.