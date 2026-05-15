Müge Anlı'daki "milli felaket" Duygu’nun sahte dekont oyunu!
Ailesinin Milli felaket olarak adlandırdığı Döne Duygu Poyraz hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kendisini hemşire olarak tanıtıp yanlış iğne yaparken yakalandığı iddia edilen Poyraz'ın, bu kez de 72 yaşındaki Nebi Bey'i sahte dekontlarla kandırdığı öne sürüldü.
Osmaniye'de üç yıldır kayıp olarak aranan Döne Duygu Poyraz'ın bulunmasıyla birlikte, Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddialar ardı ardına sıralandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan detaylar, izleyicileri hayrete düşürdü. Öz annesi ve ablası tarafından "erkekleri evlilik vaadiyle dolandırmakla" suçlanan genç kadın hakkındaki iddialar, dolandırıcılığın çok ötesine geçerek kan donduran bir boyuta ulaştı.
AİLESİNDEN ŞOK SUÇLAMALAR
Programa katılan anne Sultan ve abla Hatice, Duygu Poyraz'ın üç yıldır kayıp olduğunu ancak bu süre zarfında sürekli icra kağıtlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Ablası Hatice, "Artık milli gelin oldu. İnsanları evlenme vaadiyle kandırıyor, borç yapıyor, sonra bizim adresimizi veriyor" diyerek isyan etti. Annesi ise kızının mağdur ettiği kişilere kendi adresini vererek kendisini de tehlikeye attığını dile getirdi.
Müge Anlı da "bu mili gelin değil milli felaket olmuş" diyerek tepki gösterdi.
1,5 MİLYON TL'LİK HAMİLELİK YALANI VE SAHTE BAŞHEKİMLİK
Şanlıurfa'dan yayına bağlanan Mehmet isimli bir mağdur, Duygu Poyraz tarafından yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti. Poyraz'ın "hamileyim" diyerek kendisinden uzun süre para aldığını söyleyen Mehmet, yaşadığı maddi yıkımı anlattı.
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Duygu Poyraz'ın kendisini başhekim veya hemşire olarak tanıtarak insanların güvenini kazandığı öne sürüldü. Bir izleyici, Poyraz'ın hastanede yoğun bakım servisinde sahte hemşirelik yaptığını ve bir hastaya yanlış iğne yapmak üzereyken son anda fark edildiğini iddia ederek dehşete düşüren bir tablo çizdi.
EN AĞIR İDDİA: BEBEK ÖLÜMÜNDE ŞÜPHE
Stüdyoda buz kestiren en büyük iddia ise Duygu Poyraz'ın annelik geçmişiyle ilgili oldu. Bazı tanıklar, Poyraz'ın ikiz bebek dünyaya getirdiğini ve bebeklerden birinin ölümünün şüpheli olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, Hatay depreminde hayatını kaybeden Metin isimli bir kişinin ailesine giderek, "Metin ile ortak çocuğumuz var" dediği de iddialar arasında yer aldı.