Müge Anlı'daki "milli felaket" Duygu’nun sahte dekont oyunu!

Osmaniye'de üç yıldır kayıp olarak aranan Döne Duygu Poyraz'ın bulunmasıyla birlikte, Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddialar ardı ardına sıralandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan detaylar, izleyicileri hayrete düşürdü. Öz annesi ve ablası tarafından "erkekleri evlilik vaadiyle dolandırmakla" suçlanan genç kadın hakkındaki iddialar, dolandırıcılığın çok ötesine geçerek kan donduran bir boyuta ulaştı.

AİLESİNDEN ŞOK SUÇLAMALAR

Programa katılan anne Sultan ve abla Hatice, Duygu Poyraz'ın üç yıldır kayıp olduğunu ancak bu süre zarfında sürekli icra kağıtlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Ablası Hatice, "Artık milli gelin oldu. İnsanları evlenme vaadiyle kandırıyor, borç yapıyor, sonra bizim adresimizi veriyor" diyerek isyan etti. Annesi ise kızının mağdur ettiği kişilere kendi adresini vererek kendisini de tehlikeye attığını dile getirdi.

Müge Anlı da "bu mili gelin değil milli felaket olmuş" diyerek tepki gösterdi.