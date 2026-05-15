EFES-2026 tatbikatında gövde gösterisi! “Uçan kale” Koca Yusuf’tan nefes kesen çıkarma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en prestijli tatbikatlarından biri olan EFES-2026 kapsamında, "uçan kale" olarak bilinen A400M stratejik nakliye uçağı dev bir operasyona imza attı. İzmir'de gerçekleştirilen görevde, çıkarma yapan birliklere havadan kritik lojistik destek sağlayan Koca Yusuf, 1300 kilogramlık askeri malzemeyi hedef bölgeye tam isabetle ulaştırarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü bir kez daha kanıtladı.

MEHMETÇİĞE GÖKYÜZÜNDEN LOJİSTİK KÖPRÜ EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı senaryosu kapsamında, Hava Kuvvetleri'nin ulaştırma gücü en üst seviyede sergilendi

UÇAN KALE "KOCA YUSUF'TAN" NEFES KESEN OPERASYON İzmir Çiğli'deki 2'nci Hava Ana Jet Üssü'nde konuşlu 221. Filo Komutanlığı personeli, dev nakliye uçağı A400M ile uçuş hazırlıklarını tamamladı.

Görev komutanı Hava Pilot Yarbay Serkan Adal, "Efes 2026 Müşterek Tatbikatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile görevimiz; senaryo gereği harekat bölgesine çıkarma yapmış olan birliklerimize ihtiyaç duydukları lojistik desteği sağlamak amacıyla havadan malzeme atma görevini gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı. Hazırlıkların ardından pistten teker kesen "Koca Yusuf", operasyon bölgesi olan Seferihisar Doğanbey'e doğru yola çıktı.

STRATEJİK GÜÇ: 37 TON TAŞIMA KAPASİTESİ Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2014 yılında girmeye başlayan ve toplamda 10 adet aktif uçakla hizmet veren A400M uçakları, sadece bir nakliye uçağı değil, bir "uçan kale" olarak nitelendiriliyor