Ebru Yaşar sesini korumaya aldı! Yapay zeka hamlesi dikkat çekti

Son dönemde sanat dünyasını ikiye bölen yapay zekâ teknolojisi hakkında konuşan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, kendi sesinin izinsiz kullanımını engellemek adına hukuki önlem aldığını duyurdu.

Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, konser öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SANATIN RUHU YAPAY ZEKÂYA TESLİM EDİLEMEZ" Teknolojiyi günlük hayatında aktif olarak kullandığını belirten Ebru Yaşar, konu sanat ve özgünlük olduğunda mesafeli durduğunu ifade etti. Sanatçı, dijitalleşmenin hızıyla ilgili şu görüşleri paylaştı: "Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekâya teslim edilmesini doğru bulmuyorum. Bugünlere hiçbirimiz kolay gelmedik. Sesimiz, emeğimiz ve kimliğimiz bizim her şeyimiz."

Tüm müzisyen meslektaşlarını bu konuda hassas olmaya davet eden Yaşar, sesinin dijital ortamda taklit edilmemesi veya projelerde izinsiz kullanılmaması için gerekli yasal önlemleri aldığını vurguladı.

AİLE SAADETİNİ DE KORUYOR 2017 yılında ikiz bebeklerini kucağına alan ve iş insanı Necat Gülseven ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Yaşar, hem kariyerindeki titizliği hem de özel hayatındaki dengeli duruşuyla takdir toplamaya devam ediyor.