CANLI YAYIN

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "etkin pişmanlık" yasasından yararlanarak itirafçı oldu. Yalım, adli emanetteki telefonunun şifresini kendi rızasıyla açarak CHP lideri Özgür Özel ve parti üst yönetimiyle yaptığı gizli mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yalım'ın sunduğu delillerde mavi valizle yapılan milyonluk para transferlerinden kurultaydaki delege pazarlıklarına, "Mansur Yavaş'ı övün" talimatından gizli ittifaklara kadar tüm kirli çark deşifre oldu.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 1

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluk süreci boyunca savcılığın telefon inceleme talebini ve şifre teslimini geri çeviren Yalım, hakkındaki iddialar ve parti içi gelişmeler üzerine tavır değiştirdi.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 2

Özellikle belediye bütçesiyle yapılan tatiller ve usulsüz işlemlerinin kamuoyuna yansımasıyla CHP yönetimi, Yalım'ı 2 Mayıs'ta oybirliğiyle partiden ihraç etti. Partiden ihraç edilince sessizliğini bozan Özkan Yalım, savcılığa mektup yazarak itirafçı olmak istediğini bildirdi.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 3

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre Etkin pişmanlıktan yararlanan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst yönetim hakkında suçlamalarda bulunarak dosyayı genişletti. Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemi sırasında, iddialarını ispatlaması istenince adli emanetteki telefonunu isteyen Yalım, şifreyi kendi rızasıyla açarak mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valiz ile yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 4

DENİZLİ'DE BİRLİKTE BAZLARI ÇIKTI
Yalım'ın ilk ifadesine göre, Özel'in 13 Ekim'de verdiği "Sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy" talimatı üzerine 1 milyon TL, ertesi gün Denizli'de Özel'in kasası olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'a teslim edilmişti.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 5

BTK tarafından teknik incelemede konum ve saatlerde, ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği (HTS eşleşmesi) raporlandı. Telefondaki "kardeşim" hitaplı samimi yazışmalar, kurultay sürecindeki delege pazarlıklarını da gün yüzüne çıkardı.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 6

Yalım, Özgür Özel'in delege desteğinin zayıf olduğu Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde oy alabilmek için delege yakınlarının belediyelerde işe alınmasını istediğini öne sürdü.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 7

'MANSUR'U ÖVÜN' TALİMATI
Dosyaya giren mesajlarda, 15 Şubat tarihli 21 büyükşehir belediye başkanının "erken seçim" bildirisine dair konuşmalar da yer aldı. Özel'in gönderdiği mesajda, "Birazcık da Mansur'u övün. Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok" denildiği, ardından Tanju Özcan'ın da ikna edildiği bilgisi paylaşıldı.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 8

Öte yandan Yalım'ın, "Kurultay salonu organizasyonunu aman Gürsel Erol denen şaklabana bırakma" içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 9

HÜKÜMLÜ VALİ İLE YAKINLIK
Ortaya çıkan mesajlarda Özgür Özel'in Yalım'dan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanıp sonra serbest bırakılan eski Uşak Valisi Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık'ın telefonunu istediği görüldü. Özel ile Yalım arasında birçok mesaj trafiği saptandı.

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 10

YALIM'IN TELEFONUNDAN ÇIKAN YAZIŞMALAR

CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı 11
CHP lideri Özgür Özel hakkında vip liste iddiası CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA "VİP LİSTE" İDDİASI
Yalım Özel hakkında ifade vermek istedi YALIM ÖZEL HAKKINDA İFADE VERMEK İSTEDİ
Özkan Yalımın Özgür Özel ile şok yazışmaları ÖZKAN YALIM'IN ÖZGÜR ÖZEL İLE ŞOK YAZIŞMALARI
Yalımın ek ifadesi mahkemeye gönderildi YALIM'IN EK İFADESİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
Özgür Özelden mavi valiz talimatı ÖZGÜR ÖZEL'DEN MAVİ VALİZ TALİMATI
Özgür Özel’in genel başkanlığı tehlikede mi? ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞI TEHLİKEDE Mİ?
Özkan Yalımın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı ÖZKAN YALIM'IN İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Özkan Yalım’dan CHPye şantaj mektubu! ÖZKAN YALIM'DAN CHP'YE ŞANTAJ MEKTUBU!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin