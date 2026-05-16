CHP’de delege pazarlığı ifşa oldu! Özkan Yalım şifreyi verdi WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "etkin pişmanlık" yasasından yararlanarak itirafçı oldu. Yalım, adli emanetteki telefonunun şifresini kendi rızasıyla açarak CHP lideri Özgür Özel ve parti üst yönetimiyle yaptığı gizli mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yalım'ın sunduğu delillerde mavi valizle yapılan milyonluk para transferlerinden kurultaydaki delege pazarlıklarına, "Mansur Yavaş'ı övün" talimatından gizli ittifaklara kadar tüm kirli çark deşifre oldu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluk süreci boyunca savcılığın telefon inceleme talebini ve şifre teslimini geri çeviren Yalım, hakkındaki iddialar ve parti içi gelişmeler üzerine tavır değiştirdi.

Özellikle belediye bütçesiyle yapılan tatiller ve usulsüz işlemlerinin kamuoyuna yansımasıyla CHP yönetimi, Yalım'ı 2 Mayıs'ta oybirliğiyle partiden ihraç etti. Partiden ihraç edilince sessizliğini bozan Özkan Yalım, savcılığa mektup yazarak itirafçı olmak istediğini bildirdi.

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre Etkin pişmanlıktan yararlanan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst yönetim hakkında suçlamalarda bulunarak dosyayı genişletti. Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemi sırasında, iddialarını ispatlaması istenince adli emanetteki telefonunu isteyen Yalım, şifreyi kendi rızasıyla açarak mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valiz ile yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.

DENİZLİ'DE BİRLİKTE BAZLARI ÇIKTI

Yalım'ın ilk ifadesine göre, Özel'in 13 Ekim'de verdiği "Sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy" talimatı üzerine 1 milyon TL, ertesi gün Denizli'de Özel'in kasası olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'a teslim edilmişti.