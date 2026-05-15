Erdem Şanlı’nın eski aşk defterleri açıldı! Sevdiğim Sensin’in yıldızıyla...

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki İso rolüyle fırtınalar estiren Erdem Şanlı, özel hayatıyla merak konusu oldu. Rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yakaladığı uyum sonrası hayranları geçmişi mercek altına aldı; listede çok ünlü bir oyuncu ve yarım kalan bir nişan var.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Zıpkın karakteriyle gönüllere taht kuran Erdem Şanlı, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Yeni projesinde İso Furtuna karakteriyle devleşen genç oyuncu, partneri Zeynep Atılgan ile olan kimyasıyla da magazin kulislerini hareketlendirdi.

İkilinin birbirine olan yakıştırmaları sürerken, Şanlı'nın kalbinin şu an boş olduğu biliniyor. Ancak oyuncunun geçmişteki büyük aşkları yeniden gün yüzüne çıktı.

DENİZ IŞIN İLE 1 AYLIK YILDIRIM AŞKI

Erdem Şanlı'nın aşk geçmişindeki en dikkat çekici isimlerden biri, şimdilerde Sevdiğim Sensin dizisindeki başarısıyla konuşulan Deniz Işın.

2023-2024 yılları arasında birliktelik yaşayan çift, ilişkilerini İstinye'de düzenlenen bir davette kameralar önünde ilan etmişti. Birbirlerine olan benzerlikleri ve eğlenceli halleriyle "evliliğe gider" gözüyle bakılan ikilinin aşkı, ne yazık ki beklenen kadar uzun sürmedi ve 1 ayın sonunda yollarını ayırdılar.

MİRAY AKAY İLE NİŞANDAN DÖNÜLDÜ

Şanlı'nın geçmişindeki en ciddi ilişki ise 2021 yılına dayanıyor. Ünlü oyuncu Miray Akay ile o dönem ciddi bir birliktelik yaşayan Erdem Şanlı, ilişkisini nişan yüzükleriyle taçlandırmıştı. Ancak evlilik hazırlığı yapması beklenen çiftten üzücü haber gelmiş ve nişanlılık süreci ayrılıkla noktalanmıştı.

ERDEM ŞANLI'NIN AŞK KRONOLOJİSİ

Miray Akay: 2021 yılında nişanlandılar, kısa süre sonra ayrılık kararı aldılar.

Deniz Işın: 2023-2024 yılları arasında magazin dünyasının en çok yakıştırdığı çiftlerden biri oldular, ancak aşkları 1 ay sürdü.

İSO FURTUNA ROLÜYLE EKRANALRI KASIP KAVURUYOR

İzmir'den İstanbul'un ışıltılı setlerine uzanan bir başarı hikayesi...

Ateş Kuşları, Avlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Son Yaz gibi iddialı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle kariyerinin zirvesini yaşıyor.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve eğitim hayatı için İstanbul'un yolunu tutan genç yıldız, sektöre pek çok meslektaşının aksine kamera arkasından giriş yaptı. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde okurken reji koltuğunda deneyim kazanan oyuncu, set tozunu erken yutmanın avantajını her rolünde hissettiriyor.

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun koçluğunda oyunculuk yeteneklerini perçinleyen isim, ekran yolculuğuna fenomen dizi Avlu ile "merhaba" demişti. Ardından gelen projeler ise başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Şu sıralar "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki performansıyla sosyal medyanın ve reyting listelerinin bir numaralı gündemi olan oyuncu, karakterine kattığı yorumla eleştirmenlerden tam not alıyor.

