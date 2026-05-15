Güzellik uğruna yüzünü yaktırdı! Merve Aydın’ın son hali şaşırttı

Survivor parkurlarındaki hızıyla tanınan eski yarışmacı Merve Aydın, yüzündeki lekelerden kurtulmak için yaptırdığı fraksiyonel lazer sonrası tanınmaz hale geldi. 15 gün boyunca yüzündeki kızarıklık ve kabuklanma sürecini anbean paylaşan Aydın'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Survivor parkurlarının "hız kraliçesi" olarak hafızalara kazınan Merve Aydın, bu kez sportif başarısıyla değil, sosyal medya hesabından paylaştığı değişim süreciyle gündeme oturdu.

DOMİNİK DÖNÜŞÜ RADİKAL KARAR Geçtiğimiz günlerde eşi Mehmet Akif Filiz ve oğlu Barlas ile birlikte, yıllarını verdiği Dominik Cumhuriyeti'ne giden Aydın, tatil dönüşü soluğu klinikte aldı.

Dominik'in kavurucu güneşi altında geçen 5 sezonun ardından yüzünde oluşan lekelerden kurtulmak isteyen ünlü sporcu, bıçak altına yatmak yerine lazer teknolojisini tercih etti ancak ortaya çıkan görüntüler takipçilerini endişelendirdi.

15 GÜNLÜK DEĞİŞİM SÜRECİ Yüzündeki güneş lekelerinden şikayetçi olan Aydın, fraksiyonel lazer işlemi yaptırdığını duyurdu. Operasyonun hemen ardından yüzü tamamen kızaran ve yer yer ödem oluşan ünlü isim, iyileşme sürecini gün gün takipçileriyle paylaştı.