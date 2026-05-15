Patronunun köpeği dehşeti yaşattı! Ölümle burun buruna 10 dakikalık boğuşma

İzmir'in Bornova ilçesinde ünlü bir iş insanının yakın korumalığını yapan emekli trafik polisi Ümran Merttürk (49), görev tanımında olmamasına rağmen patronunun talimatıyla beslemeye gittiği Amerikan Akita cinsi köpeğin vahşi saldırısına uğradı. Vücuduna 80 dikiş atılan, kafa derisi yüzülen, parmağı ve ayakları kırılan talihsiz kadın, tedavi masraflarını karşılama sözünü tutmayan eski patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 20 Ağustos 2025'te, ünlü boya ve yalıtım teknolojileri firması sahibi K.K.'nin Bornova ilçesindeki evinde meydana geldi. İş adamı K.K.'nin yakın koruması ve şoförü olarak görev yaptığını belirten emekli trafik polisi Ümran Merttürk, görev tanımında olmamasına rağmen patronunun talimatıyla çiçekleri sulamak ve Amerikan Akita cinsi köpeği beslemek için konuta gitti.

Burada mamasını verdiği anda köpeğin saldırısına uğrayan kadın, kanlar içerisinde aldı. Yüzünden, kafasından ve vücudunun bir çok yerinden yaralanan kadın, çığlık çığlığa yardım istedi. Merttürk'ün çığlıklarına koşan çevre sakinlerinin köpeği oyalamasıyla Ümran Merttürk, şans eseri ölümden döndü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Köpek saldırısının ardından kafa derisi yüzülen ve bir çok kemiği kırılan kadının vücudunda kalıcı hasarlar meydana geldi. Merttürk ilerleyen zamanlarda kendisine sahip çıkılmadığı ve tedavi masraflarının bile giderilmediği gerekçesiyle eski patronu K.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"AYAĞIMIN KIRILDIĞINI HİSSETTİM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ümran Merttürk, saldırının aniden başladığını ifade ederek, "Mama torbasından mamayı alıp kaba koydum. Köpek mamayı yemeye başladığı an aniden dönerek önce sağ ayağıma saldırdı. Çok güçlü bir köpek olduğu için ayağımı tutup sallamaya başladı; ayağımın kırıldığı ilk saldırı buydu. Köpeği itmeye çalıştığım esnada bu kez sol ayağıma saldırdı ve aynı şekilde sallamaya devam etti. Dengemi kaybedip yere düştüm. Yere düştüğümde karnımdan ısırdı. Kendimi korumak amacıyla ellerimle yüzümü kapattığımda beni kollarımdan da ısırdı. Yerden kalkmaya çalışırken başımdan ve saçlı derimden yaralandım" ifadelerini kullandı.