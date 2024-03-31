60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %42.39
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %40.64
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %46.38
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %92.71
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %66.53
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %33.84
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %68.58
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %36.96
YAKUP CAN GÜNGÖR 52 %0.08 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %42.69
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %41.46
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı