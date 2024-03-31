|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %42.39
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %40.64
|0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %46.38
|0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %92.71
|0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %66.53
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %33.84
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %68.58
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %36.96
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|52
|%0.08
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %42.69
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %41.46
|0
|%0
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