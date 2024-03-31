|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.60
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %28.29
|TEMEL TOPAL
|13
|%0.02
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.71
|SACİT TÜRKKAN
|9
|%0.01
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %72.35
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %75.55
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.06
|ERHAN YALÇIN
|4
|%0.01
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.55
|CEMAL CESUR
|73
|%0.04
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %85.35
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %50.88
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %66.84
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %81.65
|BİLAL YALÇIN
|8
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.09
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %82.14
|NECATİ KAYNAR
|49
|%0.04
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %88.32
|VEYSEL UZUN
|3
|%0.01
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %66.30
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %68.25
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %56.71
|EYLEM MÜNÜKLÜ
|12
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %50.27
|ALEYNA NUR KAYA
|36
|%0.03
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %45.39
|EYÜP YOLALAN
|17
|%0.02
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %56.99
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %81.88
|VEDAT PEHLİVAN
|8
|%0.01
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.95
|NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ
|7
|%0.01
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %70.66
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %73.69
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %59.35
|SERHAT CAN
|40
|%0.02
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.91
|EMRE AKSOY
|54
|%0.03
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %78.83
|BURHAN DAĞ
|1
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %53.84
|KEREM TEFEKLİ
|50
|%0.04
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %47.80
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %92.37
|HASAN GÜVEN
|9
|%0.03
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|EROL BOYACI
|51
|%0.10
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %46.64
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
|0
|%0
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %65.17
|MURAT AYDIN
|46
|%0.03
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %72.61
|MEHMET ÜNER
|15
|%0.01
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %55.43
|0
|%0
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %65.12
|0
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %80.47
|0
|%0
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