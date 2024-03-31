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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %52.38
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.60
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %28.29
TEMEL TOPAL 13 %0.02 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.71
SACİT TÜRKKAN 9 %0.01 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %72.35
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %75.55
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.06
ERHAN YALÇIN 4 %0.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %74.55
CEMAL CESUR 73 %0.04 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %85.35
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %50.88
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %66.84
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %81.65
BİLAL YALÇIN 8 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %72.09
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %82.14
NECATİ KAYNAR 49 %0.04 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %88.32
VEYSEL UZUN 3 %0.01 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %66.30
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %68.25
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %56.71
EYLEM MÜNÜKLÜ 12 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %50.27
ALEYNA NUR KAYA 36 %0.03 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %45.39
EYÜP YOLALAN 17 %0.02 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %56.99
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %81.88
VEDAT PEHLİVAN 8 %0.01 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.95
NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ 7 %0.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %70.66
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %73.69
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %59.35
SERHAT CAN 40 %0.02 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.91
EMRE AKSOY 54 %0.03 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %78.83
BURHAN DAĞ 1 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %53.84
KEREM TEFEKLİ 50 %0.04 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %47.80
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %92.37
HASAN GÜVEN 9 %0.03 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %46.15
EROL BOYACI 51 %0.10 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %46.64
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %71.59
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %65.17
MURAT AYDIN 46 %0.03 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %72.61
MEHMET ÜNER 15 %0.01 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %55.43
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %65.12
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %80.47
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı