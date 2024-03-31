|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %94.94
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %76.22
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %80.17
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %72.54
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %70.68
|YILMAZ SEÇKİNER
|14
|%0.03
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %38.98
|BİLAL YILMAZ
|4
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %63.36
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.54
|0
|%0
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %68.89
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %88.76
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %80.58
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %74.16
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %67.88
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %55.08
|AYKUT İZZET TENLİ
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.22
|LEVENT UĞUR ASKER
|21
|%0.03
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %72.09
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %75.40
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %57.77
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %94.25
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %88.75
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %52.70
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %67.79
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %60.56
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %66.32
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %75.21
|0
|%0
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %57.41
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %61.05
|0
|%0
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