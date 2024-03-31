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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %94.94
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %76.22
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %80.17
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %72.54
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %70.68
YILMAZ SEÇKİNER 14 %0.03 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %38.98
BİLAL YILMAZ 4 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %63.36
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.54
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %68.89
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %88.76
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %80.58
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %74.16
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %67.88
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %55.08
AYKUT İZZET TENLİ 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %86.22
LEVENT UĞUR ASKER 21 %0.03 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %72.09
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %75.40
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %57.77
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %94.25
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %88.75
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %52.70
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %67.79
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %60.56
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %66.32
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %75.21
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %57.41
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %61.05
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı