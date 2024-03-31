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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %46.85
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %54.30
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %54.17
ÇAĞLA ÇAĞAN 16 %0.05 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %54.32
AHMET ŞENAY 25 %0.23 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %53.42
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %50.89
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %84.85
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %38.06
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %63.55
HASAN ADİGÜZEL 14 %0.02 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %66.94
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %38.89
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %70.10
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %58.48
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.04
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı