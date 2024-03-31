60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT DURMAZ 52 %0.04 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %76.11
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %80.58
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %79.33
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %54.24
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %65.29
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %53.52
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.78
MUHLİS GÜZEL 77 %0.07 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.12
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %71.84
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %73.40
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %54.33
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %84.48
MUHYETTİN YILDIZÖZ 44 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı