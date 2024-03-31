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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %57.59
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %49.40
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %72.06
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %56.14
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %36.93
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %43.59
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %34.43
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %40.03
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %33.16
0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.95
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %38.10
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı