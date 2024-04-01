MURATPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%46.13
3.740
|
%46.35|3.758
İLKAY AKCA
|
%0
0
|
%1.71
139
|
%0
0
|
%0
0
|
%5.81
471
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.09
15.348
|
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM
|
%0
0
|
%2.62
1.179
|
%3.69
1.662
|
%0
0
|
%4.85
2.182
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK
|
%26.66
46.821
|
%21.68
38.067
|
%1.70
2.977
|
%0.06
111
|
%4.40
7.734
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN
|
%22.59
4.193
|
%19.48
3.616
|
%0
0
|
%0
0
|
%27.36
5.078
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.57
20.508
|
%43.77|20.605
MENDERES DAL
|
%0
0
|
%6.46
3.039
|
%1.61
760
|
%0
0
|
%4.59
2.161
|
ELMALI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%35.55
9.543
|
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK
|
%0
0
|
%6.82
1.832
|
%0.24
64
|
%0
0
|
%2.67
718
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ
|
%24.06
7.416
|
%5.47
1.685
|
%0.75
232
|
%0
0
|
%22.89
7.053
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ
|
%36.98
13.005
|
%8.65
3.042
|
%0.26
90
|
%0.46
162
|
%3.30
1.160
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN
|
%28.74
1.677
|
%0
0
|
%27.00
1.576
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.24
189
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN
|
%35.61
991
|
%0
0
|
%5.68
158
|
%0
0
|
%2.48
69
|
%1.47
41
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.31
17.028
|
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN
|
%0
0
|
%0.94
377
|
%0.71
285
|
%0.11
46
|
%2.35
945
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.50
10.422
|
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU
|
%0
0
|
%7.97
2.103
|
%1.23
324
|
%0
0
|
%3.99
1.054
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.79
121.209
|
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ
|
%0
0
|
%2.30
7.195
|
%7.61
23.779
|
%0
0
|
%7.11
22.229
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%25.39
23.607
|
%53.77|49.995
CEM KOTAN
|
%0
0
|
%8.34
7.757
|
%1.62
1.503
|
%0
0
|
%10.88
10.118
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%47.15|18.261
SANİYE CARAN
|
%44.79
17.346
|
%2.73
1.057
|
%0.39
152
|
%0
0
|
%4.94
1.915
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.23
18.710
|
%9.46
4.401
|
%0
0
|
%2.71
1.261
|
%1.52
705
|
%0
0
|
%46.08
21.431
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.01
58.590
|
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA
|
%0
0
|
%1.12
1.602
|
%0
0
|
%8.36
11.943
|
%4.57
6.529
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%27.26
73.293
|
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL
|
%0
0
|
%1.57
4.213
|
%2.38
6.406
|
%0
0
|
%6.47
17.394
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%27.05
22.012
|
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL
|
%0
0
|
%12.36
10.061
|
%1.48
1.201
|
%0.59
477
|
%16.18
13.171