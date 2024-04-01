60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ALANYA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ALANYA Toplam Seçmen 234.347
  • Açılan Sandık 745
  • Kullanılan Oy 184.805
  • Geçerli Oy 175.603
  • Geçersiz Oy 9.202
  • Katılım Oranı %78.86
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

OSMAN TARIK ÖZÇELİK cumhuriyet-halk-partisi
OSMAN TARIK
ÖZÇELİK
%45.50 79.893 Oy
ADEM MURAT YÜCEL milliyetci-hareket-partisi
ADEM MURAT
YÜCEL
%26.66 46.821 Oy
MEHMET ŞAHİN iyi-parti
MEHMET
ŞAHİN
%21.68 38.067 Oy
MEHMET ŞİRİN FİLİZ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET ŞİRİN
FİLİZ
%1.70 2.977 Oy
TAHSİN BİNER zafer-partisi
TAHSİN
BİNER
%1.31 2.292 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.97 1.709 Oy
Adalet Partisi
%0.45 795 Oy
Gelecek Partisi
%0.35 613 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.33 576 Oy
Hür Dava Partisi
%0.21 375 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 234.347
  • Kullanılan Oy 184.834
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.44 75.632 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%26.29 45.774 Oy
İyi Parti
%18.18 31.655 Oy
BAĞIMSIZ
%2.84 4.943 Oy
Zafer Partisi
%2.32 4.034 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%2.00 3.483 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.50 2.618 Oy
Adalet Partisi
%0.53 926 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.50 876 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.13 3.740
%46.35|3.758
İLKAY AKCA 		%0 0 %1.71 139 %0 0 %0 0 %5.81 471
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.09 15.348
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM 		%0 0 %2.62 1.179 %3.69 1.662 %0 0 %4.85 2.182
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 		%26.66 46.821 %21.68 38.067 %1.70 2.977 %0.06 111 %4.40 7.734
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN 		%22.59 4.193 %19.48 3.616 %0 0 %0 0 %27.36 5.078
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.57 20.508
%43.77|20.605
MENDERES DAL 		%0 0 %6.46 3.039 %1.61 760 %0 0 %4.59 2.161
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 9.543
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK 		%0 0 %6.82 1.832 %0.24 64 %0 0 %2.67 718
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ 		%24.06 7.416 %5.47 1.685 %0.75 232 %0 0 %22.89 7.053
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ 		%36.98 13.005 %8.65 3.042 %0.26 90 %0.46 162 %3.30 1.160
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN 		%28.74 1.677 %0 0 %27.00 1.576 %0 0 %0 0 %3.24 189
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN 		%35.61 991 %0 0 %5.68 158 %0 0 %2.48 69 %1.47 41
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 17.028
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN 		%0 0 %0.94 377 %0.71 285 %0.11 46 %2.35 945
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 10.422
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU 		%0 0 %7.97 2.103 %1.23 324 %0 0 %3.99 1.054
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.79 121.209
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ 		%0 0 %2.30 7.195 %7.61 23.779 %0 0 %7.11 22.229
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 23.607
%53.77|49.995
CEM KOTAN 		%0 0 %8.34 7.757 %1.62 1.503 %0 0 %10.88 10.118
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.15|18.261
SANİYE CARAN 		%44.79 17.346 %2.73 1.057 %0.39 152 %0 0 %4.94 1.915
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 18.710 %9.46 4.401 %0 0 %2.71 1.261 %1.52 705 %0 0 %46.08 21.431
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.01 58.590
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA 		%0 0 %1.12 1.602 %0 0 %8.36 11.943 %4.57 6.529
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.26 73.293
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL 		%0 0 %1.57 4.213 %2.38 6.406 %0 0 %6.47 17.394
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.05 22.012
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL 		%0 0 %12.36 10.061 %1.48 1.201 %0.59 477 %16.18 13.171
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 3.650
%45.33|3.655
 %0 0 %1.97 159 %0 0 %0 0 %7.43 599
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 15.952
%50.38|22.604
 %0 0 %3.46 1.551 %4.00 1.796 %0 0 %6.61 2.965
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.44|75.632
 %26.29 45.774 %18.18 31.655 %2.00 3.483 %2.84 4.943 %7.26 12.637
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.68|5.826
 %20.93 3.849 %16.05 2.951 %0 0 %8.07 1.485 %23.27 4.280
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 19.648
%43.41|20.396
 %0 0 %6.71 3.152 %1.83 860 %0 0 %6.23 2.929
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.59 10.083
%48.28|12.951
 %0 0 %8.47 2.272 %0 0 %0 0 %5.67 1.520
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.29|13.831
 %25.82 7.885 %5.53 1.690 %0 0 %0.95 290 %22.41 6.843
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.90|17.458
 %35.58 12.447 %9.70 3.395 %0 0 %0 0 %4.82 1.687
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|2.246
 %30.36 1.747 %0 0 %24.81 1.428 %0 0 %0.85 49 %4.95 285
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.02|1.356
 %36.44 1.008 %0 0 %11.46 317 %0 0 %0 0 %3.07 85
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 16.075
%52.55|21.037
 %0 0 %2.29 917 %0 0 %0.74 297 %4.25 1.703
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 9.269
%42.49|11.141
 %0 0 %8.30 2.177 %1.86 488 %4.07 1.066 %7.93 2.079
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 118.924
%41.91|130.750
 %0 0 %2.85 8.879 %7.85 24.496 %0 0 %9.27 28.936
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.16 23.417
%54.22|50.457
 %0 0 %6.18 5.747 %1.98 1.838 %0.06 53 %12.41 11.549
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.14|17.808
 %40.77 15.733 %4.07 1.570 %0 0 %0.54 210 %8.48 3.272
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.22|17.058
 %12.57 5.762 %0 0 %3.18 1.457 %0 0 %11.17 5.117 %35.86 16.433
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.04 59.245
%45.71|64.418
 %0 0 %2.39 3.372 %0 0 %0.94 1.330 %8.92 12.570
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.60 74.004
%58.67|157.325
 %0 0 %2.43 6.518 %2.71 7.276 %0 0 %8.59 23.023
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 23.144
%41.62|33.654
 %0 0 %12.24 9.898 %1.42 1.151 %0.58 465 %15.52 12.550
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ADEM MURAT YÜCEL 94.056 %57.60
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ABDULLAH SÖNMEZ 59.165 %36.23
Demokrat Parti
DP 		ALAATTİN ÇAKIR 3.126 %1.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ZİYNET BAL 2.920 %1.79
Saadet Partisi
SAADET 		HABİP ŞANLI 1.200 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		ERCAN ÖNGÜN 713 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		HASAN FARUK KURTOĞLU 504 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEZAYİ BİLİCİ 299 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Anavatan Partisi
ANAP 		HASAN SİPAHİOĞLU 17.464 %35.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KERİM KILINÇ 15.429 %31.72
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSEYİN DARI 7.494 %15.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN DOĞAN 5.921 %12.17
Demokrat Parti
DP 		KADRİ LEVENT DİM 1.184 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN UĞUR 567 %1.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		HAKAN GÜNDOĞMUŞ 305 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TARIK ÇANAK 90 %0.19
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 83 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		BİLAL DOĞAN 70 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		MUSTAFA CAN DUMAN 41 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		91.225 %56.20
İyi Parti
İYİ PARTİ 		59.457 %36.63
Demokrat Parti
DP 		3.636 %2.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.495 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		1.662 %1.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		971 %0.60
Büyük Birlik Partisi
BBP 		769 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		582 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		532 %0.33
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		56.567 %36.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		52.147 %33.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		38.056 %24.57
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		3.325 %2.15
Saadet Partisi
SAADET 		1.675 %1.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		955 %0.62
Demokrat Parti
DP 		823 %0.53
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		417 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		220 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		182 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		170 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		139 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		131 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		98 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.112 %30.89
Anavatan Partisi
ANAP 		13.802 %28.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.978 %18.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.668 %15.67
Demokrat Parti
DP 		1.613 %3.30
Saadet Partisi
SAADET 		1.203 %2.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		513 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		32 %0.07
Kaynak: Anadolu Ajansı