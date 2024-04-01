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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MANAVGAT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MANAVGAT Toplam Seçmen 185.136
  • Açılan Sandık 594
  • Kullanılan Oy 149.177
  • Geçerli Oy 142.883
  • Geçersiz Oy 6.294
  • Katılım Oranı %80.58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NİYAZİ NEFİ KARA cumhuriyet-halk-partisi
NİYAZİ NEFİ
KARA
%44.95 64.219 Oy
SÜLEYMAN OKUDAN adalet-ve-kalkinma-partisi
SÜLEYMAN
OKUDAN
%41.01 58.590 Oy
SEDAT MANAV bagimsiz
SEDAT
MANAV
%8.36 11.943 Oy
MUSTAFA EROL iyi-parti
MUSTAFA
EROL
%1.12 1.602 Oy
FATMA SU yeniden-refah-partisi
FATMA
SU
%1.01 1.447 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.99 1.410 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.65 930 Oy
Saadet Partisi
%0.60 864 Oy
Hür Dava Partisi
%0.23 334 Oy
Demokrat Parti
%0.20 283 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 185.136
  • Kullanılan Oy 149.171
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.71 64.418 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.04 59.245 Oy
İyi Parti
%2.39 3.372 Oy
Zafer Partisi
%2.20 3.096 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.94 2.738 Oy
BAĞIMSIZ
%0.94 1.330 Oy
Saadet Partisi
%0.82 1.149 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.70 985 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.52 729 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.13 3.740
%46.35|3.758
İLKAY AKCA 		%0 0 %1.71 139 %0 0 %0 0 %5.81 471
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.09 15.348
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM 		%0 0 %2.62 1.179 %3.69 1.662 %0 0 %4.85 2.182
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 		%26.66 46.821 %21.68 38.067 %1.70 2.977 %0.06 111 %4.40 7.734
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN 		%22.59 4.193 %19.48 3.616 %0 0 %0 0 %27.36 5.078
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.57 20.508
%43.77|20.605
MENDERES DAL 		%0 0 %6.46 3.039 %1.61 760 %0 0 %4.59 2.161
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 9.543
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK 		%0 0 %6.82 1.832 %0.24 64 %0 0 %2.67 718
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ 		%24.06 7.416 %5.47 1.685 %0.75 232 %0 0 %22.89 7.053
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ 		%36.98 13.005 %8.65 3.042 %0.26 90 %0.46 162 %3.30 1.160
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN 		%28.74 1.677 %0 0 %27.00 1.576 %0 0 %0 0 %3.24 189
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN 		%35.61 991 %0 0 %5.68 158 %0 0 %2.48 69 %1.47 41
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 17.028
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN 		%0 0 %0.94 377 %0.71 285 %0.11 46 %2.35 945
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 10.422
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU 		%0 0 %7.97 2.103 %1.23 324 %0 0 %3.99 1.054
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.79 121.209
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ 		%0 0 %2.30 7.195 %7.61 23.779 %0 0 %7.11 22.229
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 23.607
%53.77|49.995
CEM KOTAN 		%0 0 %8.34 7.757 %1.62 1.503 %0 0 %10.88 10.118
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.15|18.261
SANİYE CARAN 		%44.79 17.346 %2.73 1.057 %0.39 152 %0 0 %4.94 1.915
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 18.710 %9.46 4.401 %0 0 %2.71 1.261 %1.52 705 %0 0 %46.08 21.431
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.01 58.590
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA 		%0 0 %1.12 1.602 %0 0 %8.36 11.943 %4.57 6.529
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.26 73.293
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL 		%0 0 %1.57 4.213 %2.38 6.406 %0 0 %6.47 17.394
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.05 22.012
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL 		%0 0 %12.36 10.061 %1.48 1.201 %0.59 477 %16.18 13.171
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 3.650
%45.33|3.655
 %0 0 %1.97 159 %0 0 %0 0 %7.43 599
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 15.952
%50.38|22.604
 %0 0 %3.46 1.551 %4.00 1.796 %0 0 %6.61 2.965
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.44|75.632
 %26.29 45.774 %18.18 31.655 %2.00 3.483 %2.84 4.943 %7.26 12.637
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.68|5.826
 %20.93 3.849 %16.05 2.951 %0 0 %8.07 1.485 %23.27 4.280
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 19.648
%43.41|20.396
 %0 0 %6.71 3.152 %1.83 860 %0 0 %6.23 2.929
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.59 10.083
%48.28|12.951
 %0 0 %8.47 2.272 %0 0 %0 0 %5.67 1.520
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.29|13.831
 %25.82 7.885 %5.53 1.690 %0 0 %0.95 290 %22.41 6.843
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.90|17.458
 %35.58 12.447 %9.70 3.395 %0 0 %0 0 %4.82 1.687
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|2.246
 %30.36 1.747 %0 0 %24.81 1.428 %0 0 %0.85 49 %4.95 285
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.02|1.356
 %36.44 1.008 %0 0 %11.46 317 %0 0 %0 0 %3.07 85
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 16.075
%52.55|21.037
 %0 0 %2.29 917 %0 0 %0.74 297 %4.25 1.703
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 9.269
%42.49|11.141
 %0 0 %8.30 2.177 %1.86 488 %4.07 1.066 %7.93 2.079
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 118.924
%41.91|130.750
 %0 0 %2.85 8.879 %7.85 24.496 %0 0 %9.27 28.936
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.16 23.417
%54.22|50.457
 %0 0 %6.18 5.747 %1.98 1.838 %0.06 53 %12.41 11.549
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.14|17.808
 %40.77 15.733 %4.07 1.570 %0 0 %0.54 210 %8.48 3.272
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.22|17.058
 %12.57 5.762 %0 0 %3.18 1.457 %0 0 %11.17 5.117 %35.86 16.433
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.04 59.245
%45.71|64.418
 %0 0 %2.39 3.372 %0 0 %0.94 1.330 %8.92 12.570
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.60 74.004
%58.67|157.325
 %0 0 %2.43 6.518 %2.71 7.276 %0 0 %8.59 23.023
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 23.144
%41.62|33.654
 %0 0 %12.24 9.898 %1.42 1.151 %0.58 465 %15.52 12.550
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞÜKRÜ SÖZEN 70.443 %51.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ÖZ 63.480 %46.68
Saadet Partisi
SAADET 		İLHAMİ DEMİRAL 962 %0.71
Demokrat Parti
DP 		GÖKHAN TORAMAN 303 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ ÇELİK 268 %0.20
Vatan Partisi
VATAN 		AYŞE NALAN LUD 264 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET YİTMEZ 260 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞÜKRÜ SÖZEN 50.784 %40.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RECEP BARUT 41.675 %33.29
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAŞİT DOĞAN ENHOŞ 29.792 %23.80
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		SEVİL ŞEREFHANOĞLU 1.360 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		İLHAMİ DEMİRAL 617 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HACI ÇAYIR 591 %0.47
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		AYŞE NALAN LUD 199 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DURMUŞ ÖZTÜRK 183 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞÜKRÜ SÖZEN 17.351 %42.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL İBRAHİM KENDİROĞLU 11.638 %28.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ADEM USLU 11.485 %27.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		MÜCAHİT GÜNDOĞDU 300 %0.73
Saadet Partisi
SAADET 		KIVANÇ GÜNYAR 269 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA SARI 102 %0.25
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 60 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		SEMİHA KAHRAMAN 57 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		67.183 %49.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		63.754 %47.06
Saadet Partisi
SAADET 		1.234 %0.91
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		844 %0.62
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		583 %0.43
Demokrat Parti
DP 		368 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		360 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		315 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		284 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47.939 %38.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.591 %33.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.843 %24.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.369 %1.10
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.215 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		791 %0.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		283 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		182 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		173 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		173 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		113 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		98 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.508 %40.43
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.628 %28.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.180 %27.38
Demokratik Sol Parti
DSP 		520 %1.27
Saadet Partisi
SAADET 		517 %1.27
Bağımsız
BĞMSZ 		477 %1.17
Kaynak: Anadolu Ajansı