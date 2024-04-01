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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AKSU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AKSU Toplam Seçmen 57.075
  • Açılan Sandık 181
  • Kullanılan Oy 47.309
  • Geçerli Oy 45.017
  • Geçersiz Oy 2.292
  • Katılım Oranı %82.89
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İSA YILDIRIM cumhuriyet-halk-partisi
İSA
YILDIRIM
%54.75 24.646 Oy
DURMUŞ KAAN ŞAHİN adalet-ve-kalkinma-partisi
DURMUŞ KAAN
ŞAHİN
%34.09 15.348 Oy
REZZAN ÇELİK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
REZZAN
ÇELİK
%3.69 1.662 Oy
DENİZ KARATAŞ iyi-parti
DENİZ
KARATAŞ
%2.62 1.179 Oy
CEMAL KAMAR yeniden-refah-partisi
CEMAL
KAMAR
%1.29 579 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%1.10 497 Oy
Zafer Partisi
%0.90 405 Oy
Saadet Partisi
%0.37 168 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.29 131 Oy
Hür Dava Partisi
%0.25 111 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 57.075
  • Kullanılan Oy 47.307
Cumhuriyet Halk Partisi
%50.38 22.604 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.55 15.952 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%4.00 1.796 Oy
İyi Parti
%3.46 1.551 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.73 774 Oy
Zafer Partisi
%1.48 666 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.39 624 Oy
Saadet Partisi
%0.44 199 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.38 170 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.13 3.740
%46.35|3.758
İLKAY AKCA 		%0 0 %1.71 139 %0 0 %0 0 %5.81 471
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.09 15.348
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM 		%0 0 %2.62 1.179 %3.69 1.662 %0 0 %4.85 2.182
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 		%26.66 46.821 %21.68 38.067 %1.70 2.977 %0.06 111 %4.40 7.734
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN 		%22.59 4.193 %19.48 3.616 %0 0 %0 0 %27.36 5.078
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.57 20.508
%43.77|20.605
MENDERES DAL 		%0 0 %6.46 3.039 %1.61 760 %0 0 %4.59 2.161
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 9.543
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK 		%0 0 %6.82 1.832 %0.24 64 %0 0 %2.67 718
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ 		%24.06 7.416 %5.47 1.685 %0.75 232 %0 0 %22.89 7.053
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ 		%36.98 13.005 %8.65 3.042 %0.26 90 %0.46 162 %3.30 1.160
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN 		%28.74 1.677 %0 0 %27.00 1.576 %0 0 %0 0 %3.24 189
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN 		%35.61 991 %0 0 %5.68 158 %0 0 %2.48 69 %1.47 41
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 17.028
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN 		%0 0 %0.94 377 %0.71 285 %0.11 46 %2.35 945
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 10.422
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU 		%0 0 %7.97 2.103 %1.23 324 %0 0 %3.99 1.054
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.79 121.209
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ 		%0 0 %2.30 7.195 %7.61 23.779 %0 0 %7.11 22.229
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 23.607
%53.77|49.995
CEM KOTAN 		%0 0 %8.34 7.757 %1.62 1.503 %0 0 %10.88 10.118
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.15|18.261
SANİYE CARAN 		%44.79 17.346 %2.73 1.057 %0.39 152 %0 0 %4.94 1.915
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 18.710 %9.46 4.401 %0 0 %2.71 1.261 %1.52 705 %0 0 %46.08 21.431
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.01 58.590
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA 		%0 0 %1.12 1.602 %0 0 %8.36 11.943 %4.57 6.529
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.26 73.293
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL 		%0 0 %1.57 4.213 %2.38 6.406 %0 0 %6.47 17.394
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.05 22.012
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL 		%0 0 %12.36 10.061 %1.48 1.201 %0.59 477 %16.18 13.171
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 3.650
%45.33|3.655
 %0 0 %1.97 159 %0 0 %0 0 %7.43 599
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 15.952
%50.38|22.604
 %0 0 %3.46 1.551 %4.00 1.796 %0 0 %6.61 2.965
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.44|75.632
 %26.29 45.774 %18.18 31.655 %2.00 3.483 %2.84 4.943 %7.26 12.637
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.68|5.826
 %20.93 3.849 %16.05 2.951 %0 0 %8.07 1.485 %23.27 4.280
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 19.648
%43.41|20.396
 %0 0 %6.71 3.152 %1.83 860 %0 0 %6.23 2.929
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.59 10.083
%48.28|12.951
 %0 0 %8.47 2.272 %0 0 %0 0 %5.67 1.520
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.29|13.831
 %25.82 7.885 %5.53 1.690 %0 0 %0.95 290 %22.41 6.843
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.90|17.458
 %35.58 12.447 %9.70 3.395 %0 0 %0 0 %4.82 1.687
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|2.246
 %30.36 1.747 %0 0 %24.81 1.428 %0 0 %0.85 49 %4.95 285
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.02|1.356
 %36.44 1.008 %0 0 %11.46 317 %0 0 %0 0 %3.07 85
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 16.075
%52.55|21.037
 %0 0 %2.29 917 %0 0 %0.74 297 %4.25 1.703
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 9.269
%42.49|11.141
 %0 0 %8.30 2.177 %1.86 488 %4.07 1.066 %7.93 2.079
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 118.924
%41.91|130.750
 %0 0 %2.85 8.879 %7.85 24.496 %0 0 %9.27 28.936
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.16 23.417
%54.22|50.457
 %0 0 %6.18 5.747 %1.98 1.838 %0.06 53 %12.41 11.549
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.14|17.808
 %40.77 15.733 %4.07 1.570 %0 0 %0.54 210 %8.48 3.272
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.22|17.058
 %12.57 5.762 %0 0 %3.18 1.457 %0 0 %11.17 5.117 %35.86 16.433
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.04 59.245
%45.71|64.418
 %0 0 %2.39 3.372 %0 0 %0.94 1.330 %8.92 12.570
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.60 74.004
%58.67|157.325
 %0 0 %2.43 6.518 %2.71 7.276 %0 0 %8.59 23.023
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 23.144
%41.62|33.654
 %0 0 %12.24 9.898 %1.42 1.151 %0.58 465 %15.52 12.550
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL ŞAHİN 15.467 %36.72
İyi Parti
İYİ PARTİ 		DURMUŞ ALİ ARSLAN 12.473 %29.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		İSA YILDIRIM 11.506 %27.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		ABDULLAH KESER 1.334 %3.17
Demokrat Parti
DP 		HASAN GÜRLER 580 %1.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		SELAHATTİN DAVAZLI 409 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		YUSUF HATİP 203 %0.48
Vatan Partisi
VATAN 		RECEP DEVECİ 80 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET ACAR 66 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL ŞAHİN 12.050 %29.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAMAZAN ÖZEN 10.718 %26.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		İSA YILDIRIM 8.043 %19.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CENGİZ ALDEMİR 6.553 %16.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		İHSAN NERGİZ 1.259 %3.10
Demokrat Parti
DP 		HÜSEYİN ÇİÇEK 1.151 %2.84
Doğru Yol Partisi
DYP 		ALAATTİN YILDIRIM 226 %0.56
Saadet Partisi
SAADET 		YUSUF HATİP 221 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATİH ARMAĞAN 213 %0.53
Millet Partisi
Millet 		YASİN YILMAZ 76 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		DEMET DAŞİK 53 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.961 %38.24
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.023 %31.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.287 %22.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.488 %3.57
Demokrat Parti
DP 		406 %0.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		324 %0.78
Saadet Partisi
SAADET 		286 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		74 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		73 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.521 %31.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.118 %27.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.988 %17.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.417 %15.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.301 %3.23
Demokrat Parti
DP 		1.072 %2.66
Doğru Yol Partisi
DYP 		308 %0.76
Saadet Partisi
SAADET 		237 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		131 %0.33
Millet Partisi
Millet 		65 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		55 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		29 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		24 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.003 %31.20
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		6.701 %29.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.808 %21.42
Saadet Partisi
SAADET 		1.951 %8.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		790 %3.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		689 %3.07
Demokrat Parti
DP 		399 %1.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		57 %0.25
Anavatan Partisi
ANAP 		38 %0.17
Liberal Demokrat Parti
LDP 		11 %0.05
Kaynak: Anadolu Ajansı