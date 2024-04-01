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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KEPEZ Toplam Seçmen 438.929
  • Açılan Sandık 1.299
  • Kullanılan Oy 326.115
  • Geçerli Oy 312.438
  • Geçersiz Oy 13.677
  • Katılım Oranı %74.30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MESUT KOCAGÖZ cumhuriyet-halk-partisi
MESUT
KOCAGÖZ
%44.18 138.026 Oy
RIZA SÜMER adalet-ve-kalkinma-partisi
RIZA
SÜMER
%38.79 121.209 Oy
SELAMİ ÖZYAŞAR halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
SELAMİ
ÖZYAŞAR
%7.61 23.779 Oy
AYKUT YILMAZ iyi-parti
AYKUT
YILMAZ
%2.30 7.195 Oy
BURAK ÇAĞRI YILMAZ zafer-partisi
BURAK ÇAĞRI
YILMAZ
%2.27 7.094 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%2.16 6.753 Oy
Saadet Partisi
%0.54 1.699 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.39 1.211 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.33 1.038 Oy
Hür Dava Partisi
%0.30 942 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 438.929
  • Kullanılan Oy 326.183
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.91 130.750 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.12 118.924 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%7.85 24.496 Oy
Zafer Partisi
%2.94 9.158 Oy
İyi Parti
%2.85 8.879 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.43 7.584 Oy
Saadet Partisi
%0.63 1.950 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.47 1.460 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.45 1.390 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.13 3.740
%46.35|3.758
İLKAY AKCA 		%0 0 %1.71 139 %0 0 %0 0 %5.81 471
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.09 15.348
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM 		%0 0 %2.62 1.179 %3.69 1.662 %0 0 %4.85 2.182
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 		%26.66 46.821 %21.68 38.067 %1.70 2.977 %0.06 111 %4.40 7.734
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN 		%22.59 4.193 %19.48 3.616 %0 0 %0 0 %27.36 5.078
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.57 20.508
%43.77|20.605
MENDERES DAL 		%0 0 %6.46 3.039 %1.61 760 %0 0 %4.59 2.161
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 9.543
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK 		%0 0 %6.82 1.832 %0.24 64 %0 0 %2.67 718
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ 		%24.06 7.416 %5.47 1.685 %0.75 232 %0 0 %22.89 7.053
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ 		%36.98 13.005 %8.65 3.042 %0.26 90 %0.46 162 %3.30 1.160
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN 		%28.74 1.677 %0 0 %27.00 1.576 %0 0 %0 0 %3.24 189
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN 		%35.61 991 %0 0 %5.68 158 %0 0 %2.48 69 %1.47 41
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 17.028
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN 		%0 0 %0.94 377 %0.71 285 %0.11 46 %2.35 945
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 10.422
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU 		%0 0 %7.97 2.103 %1.23 324 %0 0 %3.99 1.054
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.79 121.209
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ 		%0 0 %2.30 7.195 %7.61 23.779 %0 0 %7.11 22.229
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 23.607
%53.77|49.995
CEM KOTAN 		%0 0 %8.34 7.757 %1.62 1.503 %0 0 %10.88 10.118
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.15|18.261
SANİYE CARAN 		%44.79 17.346 %2.73 1.057 %0.39 152 %0 0 %4.94 1.915
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 18.710 %9.46 4.401 %0 0 %2.71 1.261 %1.52 705 %0 0 %46.08 21.431
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.01 58.590
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA 		%0 0 %1.12 1.602 %0 0 %8.36 11.943 %4.57 6.529
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.26 73.293
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL 		%0 0 %1.57 4.213 %2.38 6.406 %0 0 %6.47 17.394
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.05 22.012
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL 		%0 0 %12.36 10.061 %1.48 1.201 %0.59 477 %16.18 13.171
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 3.650
%45.33|3.655
 %0 0 %1.97 159 %0 0 %0 0 %7.43 599
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 15.952
%50.38|22.604
 %0 0 %3.46 1.551 %4.00 1.796 %0 0 %6.61 2.965
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.44|75.632
 %26.29 45.774 %18.18 31.655 %2.00 3.483 %2.84 4.943 %7.26 12.637
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.68|5.826
 %20.93 3.849 %16.05 2.951 %0 0 %8.07 1.485 %23.27 4.280
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 19.648
%43.41|20.396
 %0 0 %6.71 3.152 %1.83 860 %0 0 %6.23 2.929
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.59 10.083
%48.28|12.951
 %0 0 %8.47 2.272 %0 0 %0 0 %5.67 1.520
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.29|13.831
 %25.82 7.885 %5.53 1.690 %0 0 %0.95 290 %22.41 6.843
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.90|17.458
 %35.58 12.447 %9.70 3.395 %0 0 %0 0 %4.82 1.687
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|2.246
 %30.36 1.747 %0 0 %24.81 1.428 %0 0 %0.85 49 %4.95 285
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.02|1.356
 %36.44 1.008 %0 0 %11.46 317 %0 0 %0 0 %3.07 85
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 16.075
%52.55|21.037
 %0 0 %2.29 917 %0 0 %0.74 297 %4.25 1.703
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 9.269
%42.49|11.141
 %0 0 %8.30 2.177 %1.86 488 %4.07 1.066 %7.93 2.079
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 118.924
%41.91|130.750
 %0 0 %2.85 8.879 %7.85 24.496 %0 0 %9.27 28.936
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.16 23.417
%54.22|50.457
 %0 0 %6.18 5.747 %1.98 1.838 %0.06 53 %12.41 11.549
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.14|17.808
 %40.77 15.733 %4.07 1.570 %0 0 %0.54 210 %8.48 3.272
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.22|17.058
 %12.57 5.762 %0 0 %3.18 1.457 %0 0 %11.17 5.117 %35.86 16.433
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.04 59.245
%45.71|64.418
 %0 0 %2.39 3.372 %0 0 %0.94 1.330 %8.92 12.570
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.60 74.004
%58.67|157.325
 %0 0 %2.43 6.518 %2.71 7.276 %0 0 %8.59 23.023
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 23.144
%41.62|33.654
 %0 0 %12.24 9.898 %1.42 1.151 %0.58 465 %15.52 12.550
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAKAN TÜTÜNCÜ 150.435 %50.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MURAT DİNÇ 133.026 %44.65
Büyük Birlik Partisi
BBP 		KÜRŞAD TATAR 9.209 %3.09
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET AKBURAK 2.644 %0.89
Demokrat Parti
DP 		YUSUF KAYHAN 669 %0.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		NİHAT ARSLAN 635 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MÜJDE TOZBEY ERDEN 490 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		GÜLTEKİN ASLAN 437 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT DOĞAN 361 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAKAN TÜTÜNCÜ 107.883 %40.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT DİNÇ 76.601 %28.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERDAL ÖNER 58.580 %22.12
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HADİ CİN 17.002 %6.42
Saadet Partisi
SAADET 		FATİH ZAFER DÜZEN 1.356 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RAMAZAN DOĞAN 1.320 %0.50
Demokrat Parti
DP 		KORAY ALPTEKİN 652 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NALAN KURT 544 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		VELİ AKKUŞ 285 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA ILIK 260 %0.10
Millet Partisi
Millet 		OSMAN GÖKMEN 200 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		MUSTAFA VERNEZ 148 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAKAN TÜTÜNCÜ 71.105 %34.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZEKİ BAŞARAN 60.611 %29.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ATAY 49.991 %24.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		CEVDET ÇAĞLAR 14.564 %7.04
Demokrat Parti
DP 		HÜSEYİN AYANOĞLU 4.126 %1.99
Saadet Partisi
SAADET 		İSMET PİŞİRİCİ 2.623 %1.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RAMAZAN GÜÇLÜ 1.995 %0.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		ABİDİN ÖZKAN 989 %0.48
Anavatan Partisi
ANAP 		ALİ MORKOÇ 421 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ZEYNEP DOĞAN 379 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		YETER ZARAR 83 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		146.661 %49.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		127.376 %42.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.660 %3.25
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.858 %2.31
Saadet Partisi
SAADET 		3.400 %1.15
Demokrat Parti
DP 		1.011 %0.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		814 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		559 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		473 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		105.309 %39.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75.119 %28.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		60.248 %22.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		16.775 %6.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.907 %0.72
Saadet Partisi
SAADET 		1.609 %0.61
Demokrat Parti
DP 		597 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		492 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		347 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		325 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		302 %0.11
Doğru Yol Partisi
DYP 		235 %0.09
Millet Partisi
Millet 		176 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		168 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		121 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		69.526 %33.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		59.691 %28.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.012 %23.79
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		14.825 %7.20
Saadet Partisi
SAADET 		3.993 %1.94
Demokrat Parti
DP 		3.870 %1.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.004 %1.46
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.410 %0.68
Anavatan Partisi
ANAP 		621 %0.30
Liberal Demokrat Parti
LDP 		92 %0.04
Kaynak: Anadolu Ajansı