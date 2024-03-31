|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %59.52
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.78
|0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %49.62
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %88.37
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.98
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %91.74
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.88
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.22
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.16
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %65.66
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %85.28
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %89.76
|0
|%0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %81.93
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %90.48
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %94.42
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.45
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %81.04
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %68.06
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %65.94
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %68.77
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %74.17
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %92.36
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %49.91
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %83.98
|0
|%0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %84.98
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %74.50
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %74.87
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %93.78
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %67.40
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %59.69
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %96.95
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %59.67
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %58.72
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %84.26
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %80.35
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.83
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %67.27
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.34
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %90.15
|0
|%0
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