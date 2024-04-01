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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.70
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN VAYİÇ 560 %13.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı