|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %85.12
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %59.06
|0
|%0
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %76.72
|ERKAL GÜNEL
|133
|%0.06
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %83.21
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %70.79
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %82.22
|0
|%0
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %97.75
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %82.94
|0
|%0
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %73.37
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.64
|0
|%0
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %86.05
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %90.48
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %71.73
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
|0
|%0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %68.24
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %80.39
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.24
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %73.68
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
|0
|%0
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %74.90
|0
|%0
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %80.53
|0
|%0
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