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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %85.12
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %59.06
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %76.72
ERKAL GÜNEL 133 %0.06 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %83.21
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %70.79
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %82.22
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %97.75
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %91.91
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %82.94
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %73.37
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.64
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %86.05
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %90.48
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %71.73
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.63
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %68.24
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %80.39
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %73.24
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %73.68
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %74.90
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %80.53
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı