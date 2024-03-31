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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %58.88
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %55.08
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %63.27
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %88.70
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %55.05
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %79.46
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %54.26
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %59.19
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %64.81
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı