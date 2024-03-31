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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:55
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%80.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %68.53
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %71.67
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %76.25
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %71.60
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %72.05
SERBAY MANSUROĞLU 333 %0.66 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %80.07
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %93.94
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %46.27
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %84.06
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %82.04
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %85.57
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %75.45
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %78.78
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %60.95
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı